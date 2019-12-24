韓國瑜29日台中造勢　8萬㎡宣稱「陸軍50萬人」　數學老師：怎麼算的

▲韓國瑜周日將在這裡舉辦大型造勢晚會。（圖／地方中心攝）

地方中心／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日將在台中市舉辦一場選前最大造勢晚會，台中競總表示，造勢場地有8公頃草地，足可容納得下50萬人，競辦已申請到2天的路權，台中市數學補教名師吳明隆表示，以1平方公尺可站得下3人計算，8公頃也只能容納24萬人，而且還得扣除舞台區和攤販區，不過如果加個「次」，那肯定達標。

▲場地四周以鐵絲網團住，一不小心可能會被刺傷。（圖／地方中心攝）

距離選戰只剩18天，選情愈來愈熱，每次大選，政黨一定都高喊「決戰中台灣」，因此韓國瑜選在29日周日下午3點到晚上9點，在台中市舉辦一場最大型的造勢晚會，地點位在市政路、黎明路、馬龍潭路、龍富路五段之間的草地，當然免不了還有國瑜夜市，不過，當天流程還在討論中。

▲場地遭人丟棄垃圾，而且地面多處不平。（圖／地方中心攝）

台中競總日前召開記者會預告這場大型造勢晚會，並表示該場地有8公頃，可以容納得下50萬人，呼籲支持者當天要把時間空出來，一起來相挺韓國瑜，不過，「50萬人」引起了數學補教名師吳明隆的好奇。

▲韓國瑜周日將辦大型造勢晚會。（圖／韓國瑜競總提供）

吳明隆說，一般計算人潮的方法，警方也是同樣算法，就是1平方公尺可以站得下3人，8公頃就是8萬平方公尺，也才容納24萬人，如果扣掉國瑜夜市、舞台區等，可容納人數更少，他不解這50萬人是怎麼算出來的，不過，該地點車流量相當大，路過的人比個讚、觀望一下都算進去的話，若是50萬人次，倒是有可能。

警方表示，韓競辦已提出路權申請，從28日中午12點到30日中午12點，管制路段包括馬龍潭路全線、龍富路五段全線，黎明路北往南道路、市政路機慢車道。

該場地目前閒置待售，四周全以鐵絲網圍起，但多數都被破壞，地上還有些垃圾，主辦單位擔心會有民眾割傷，會拆除市政路、龍富路五段的鐵絲網，但另外兩側還保留著，此外，草地地勢不平，一不小心會發生跌倒，支持群眾忘情、開心高喊凍蒜之餘，也要注意自身安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來