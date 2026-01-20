關稅協議刪「自美採購農產品」　鄭麗君：農訪團屬民間採購不列入

▲行政院副院長鄭麗君出席說明台美對等關稅及相關談判成果記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美關稅底定15%不疊加，行政院今天舉行「台美關稅談判說明記者會」，針對關稅後續是否牽涉到市場開放、提高自美採購量等，行政院副院長鄭麗君說，等正式簽署台美貿易協定後，會召開正式記者會跟國人做完整說明，現在還在做最後相關法律文字的校正。鄭提到，有關商業機會部分，相關所謂台灣自美採購農產品等，最後一刻主張刪除，因為農訪團是屬於民間自行的採購，所以不列入其中。

鄭麗君說，這次台美關稅談判必須把對等關稅與232條款並談，已經跟商務部完成投資MOU，當中載明對等關稅15%不疊加，也載明232相關條款關稅的優惠方案。

鄭麗君指出，也跟貿易代表署數周後，台美會簽署台美貿易協定，當中會再度載明美方會給予台灣對等關稅15%不疊加，同時也會有許多條文，攸關關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、數位貿易、經濟安全以及勞動保障、環境保護、商業機會等。

鄭麗君提到，剛剛提到的商業機會部分，有相關所謂台灣自美採購農產品等，最後一刻主張刪除，因為農訪團是屬於民間自行的採購，所以不列入其中。鄭說，有關採購部分，排除民間採購，原則上是以國營事業對美既有的採購計劃為主來進行磋商。

「這些面向會等正式簽署台美貿易協定後，會召開正式記者會跟國人做完整說明，現在還在做最後相關法律文字的校正。」鄭麗君說，談判團隊也向美方爭取超過1000項的對等關稅豁免項目，現在還在確認中，會在整個完成後向國人做完整說明。

鄭麗君強調，美方在這次談判對各國都期待全面市場開放，尤其台灣貿易逆差是第六大，也持續攀升中，所以的確也期待我方相當的市場開放程度，不過基於糧食安全、相關軍工維護能力跟美方協商，在完成底定後會向各界說明。