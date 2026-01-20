台美關稅協議文本送國會　卓榮泰：國會掌握正確資訊兩院才能合作

▲行政院長卓榮泰秀行政院印製台美關稅產業支持方案小冊子。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅底定為15%不疊加，後續預計數周內完成簽署台美貿易協定。而協議文本需送立法院同意，行政院長卓榮泰說，執政團隊會向國會說明，這次的談判過程完全秉持國家利益為出發點，要請國會能完全掌握正確資訊，雙方才能有對等的關係進行行政立法雙方面合作，「這種合作持續有效到最後完成後，國家一定能跨步向前走」。

卓榮泰說，最重要是現在向人民在做報告，接著要跟產業界做溝通，「因此總統也好、行政院也好，我或副院長、秘書長，我們都會到各個產業去做該產業未來面臨的重要事項報告，也聽取他們的聲音」。

卓榮泰提到，行政院也印製「台美關稅產業支持方案手冊」，過去多場座談會中都有發送給業界，會把這工作持續往更多方向做。也希望金融機構能主動跟客戶詢問了解，有沒有需要直接協助，政府會啟動服務，希望金融機構單位也能全力了解企業需要提供金融支持。

另外一個溝通則是國會。卓榮泰說，因為條約締結最後需要國會同意，「我們會向國會說明，這次的談判過程完全秉持國家利益為出發點，保護產業利益、維護國人健康跟糧食安全等目標」。在國家利益上，會就這次已經進行的部分充分說明，誠懇期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院對等來談未來需要國會同意的若干內容。

「換句話說，行政立法兩院必須再進一步真誠的合作，才能讓國家向前進。」卓榮泰指出，這樣談判的基礎已經讓國人稍稍感到有一點進展，也讓產業界對這次談判到現在的方向跟程度都能表示支持，後續關稅貿易協定也會秉持同樣原則。

卓榮泰呼籲，所以一定要請國會能完全掌握正確資訊，雙方才能有對等的關係進行行政立法雙方面合作，這種合作持續有效到最後完成後，國家一定能跨步向前走。

有關行政流程部分，鄭麗君說，兩項協議簽署後，會如先前承諾的，會將完整協議文本送交國會，並且同時提出影響評估。依照條約締結法，涉及國防外交財政經濟利益等國家事項，依法都有相關程序，會依法進行。