建設公司少東愛上收銀員！騷擾2年判刑　喊：是她愛不到我

▲阿強長期傳訊騷擾小蘭判刑6月，不服上訴二審被駁回。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名留美取得雙碩士歸國男子阿強（化名）對賣場收銀員小蘭（化名）一見傾心，陸續送禮、在賣場等待小蘭下班，小花請主管代為拒絕後，阿強又在臉書以不同帳號私訊表達愛慕長達約2年，還向小蘭親友詢問身在何處，小蘭不勝其擾，報警提告。一審依跟騷罪判刑6月，可易科罰金，阿強不服上訴，懷疑小蘭是「愛不到」才提告，台中高分院不採信辯詞，近日駁回。

判決指出，建設公司富二代阿強2022年4月前往台中某賣場，見到擔任收銀員的小蘭即心生愛慕，開始送禮給小蘭，並在賣場盯哨、等待小蘭下班，同年7月小蘭透過賣場主管向阿強反應，拒絕禮物並要求停止送禮及騷擾。

不過阿強不顧小蘭意願，仍持續送禮，且找到小蘭的臉書帳號之後，以「我是從美國回來的」、「哥哥家是海線望族」「約在哪見個面好嗎？」等語加上照片私訊小蘭，一直到2024年6月，阿強不斷以不同帳號傳訊，還假冒小蘭朋友向其親友詢問小蘭所在，小蘭因此心生畏怖，報警處理。

一審時阿強坦承有送禮、傳訊等事實，但否認有跟騷犯意，辯稱是起初他在賣場不慎打翻小蘭水壺，心有愧疚，才買燕窩禮盒到賣場要跟小蘭致歉，傳訊則是想讓小蘭確認是他本人向她道歉，阿強也說，他沒有愛慕小蘭。

台中地院一審認為，雙方互不相識，阿強僅因偶然在賣場遇見小蘭心生愛慕，被拒絕後仍持續送禮，並不斷單方面傳訊長達1年半至2年，訊息有紀錄截圖可證，依一般社會標準，已非正常交友行為，且阿強犯後辯詞顯無悔悟，依跟蹤騷擾罪判刑6月，可易科罰金。

阿強因為中文不好，由開建設公司的父親擔任輔佐人，兩人不服上訴二審，稱阿強自美國學成歸國，每隔2個月才會去一次賣場，否認盯哨行為；阿強雖在2年內持續私訊，但小蘭若對該行為厭惡，為何不馬上封鎖？而期間阿強因要照顧住院的父親、及替往生的母親守喪，有4個月沒去賣場，懷疑小蘭是因這段時間看不到阿強，「有愛不到的心態及動機」，才報警提告。

阿強中文不好，有及父親還主張，小蘭提供的截圖恐經變造，並請法官考量，若法官認為阿強有罪，但阿強並無對小美做出威脅、怒罵言語或動作等重度騷擾行為，且阿強沒有前科素行良好，在國外取得雙碩士學位後，近年才歸國準備接管家族事業，對中文及華語表達不佳，請求從輕量刑，改判拘役。

台中高分院審酌，上訴人的主張未能指出原審判決在刑度有不當或違法，請求改為量刑拘役，容有過輕，予以駁回，不得上訴。