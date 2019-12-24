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立委陳素月爭取彰化氣象站　氣象局：2020第二季開放參觀啟用

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▲立委陳素月爭取建設田中氣象站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲田中氣象站明年第二季啟用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣是農業縣也是為全台第一大縣，但過去以來卻不曾設置氣象站，在立委陳素月、彰化縣前縣長魏明谷積極爭取下，行政院同意將梧棲氣象站搬遷至田中鎮並更名為「田中氣象站」，預計在2020年第二季正式啟用，也是全台首座對外開放的氣象站。

▲立委陳素月爭取建設田中氣象站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲立委陳素月爭取建設田中氣象站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中氣象站已於2018年3月動工，總經費3,884萬元；此外，田中氣象站除地原先具備的天氣觀測功能外，立委陳素月也積極爭取，在辦公廳舍、觀測坪之外，設置展覽館並提供民眾互動的空間，是全台首座對外開放氣象站。

▲立委陳素月爭取建設田中氣象站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲中央氣象局局長葉天降說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中央氣象局局長葉天降指出，未來田中氣象站除了氣象監測、氣象資訊等服務外，還將提供防災預警、休閒及環境綠美化等功能，展覽館內還有包括120度環景電影院、地球展示系統等；未來將透過互動影片及氣象站人員介紹等方式推廣氣象、地震、海象、天文，田中氣象站預計在明年第二季將正式啟用，為全台首座對外開放的氣象站。

▲立委陳素月爭取建設田中氣象站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳素月指出在她與魏明谷爭取下，行政院同意將梧棲氣象站搬遷至田中鎮並更名為「田中氣象站」，並配合田中郵遞區號前三碼520，以灌木及地燈圍成愛心形狀，凸顯在地愛「520」的映象。為保留原地形地貌，氣象站於近北側部分建置無遮簷人行空間、綠廊，連貫八堡圳，讓地形自然延伸至建築體後方，透過觀測坪與建築之間高程變化的交疊錯落性，形成豐富地景樣貌，未來啟用後氣象站將規劃系列教育及敦親睦鄰的活動請民眾一起參與。

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