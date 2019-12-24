麵店已打烊「老闆守門口打氣」…羅致政感動！柯志恩溪崑拜票　注滿正能量

▲柯志恩到溪崑地區拜票。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）

網搜小組／鄺郁庭報導

再18天就是大選日，參選候選人紛紛勤跑拜票。國民黨柯志恩在粉絲專頁貼文，報備23號行程，除了一大早站街頭道早安，晚上還到溪崑地區拜票，「充分感受街頭民眾熱情的回應」。民進黨羅致政則表示，掃街拜票的時候，一間牛肉麵店的老闆和店員守在門口為他加油，樓上更有2個小女孩替他打氣，讓他很感動。

新北市立委第7選區（板橋東區61里）候選人柯志恩23號晚上在粉絲專頁貼文，打卡自己在板橋區，心情是覺得正面積極，「除了一大早站街頭道早安，晚上在溪崑地區拜票，一步一腳印，充分感受街頭民眾熱情的回應」，並說樓上住戶喊加油的溫暖鼓勵，都為她注入滿滿正能量。最後她感謝每次幫忙的志工，和5位里長陪伴，還hashtag笑說「#繞著板橋跑」、「#板橋歐巴尚」。

羅致政則是貼文「我在福星里，喜見大小福星！」說他在後埔的福星里掃街拜票時，經過一家牛肉麵店已經打烊，但老闆和店裡工作夥伴卻守在門口，只為幫羅致政加油打氣，還送上自製牛軋糖。「更驚喜的是，有兩名小女孩一邊在樓上喊『羅致政凍蒜！』、一邊跑下樓為了索取旗幟。」羅致政說，後來知道小女孩是後埔國小的學生後，「看著她們又跑回樓上時的背影，內心很有感觸～」

▲羅致政前往福星里。（圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

他表示，這幾年他為後埔國小爭取經費，用來修繕老舊廁所、整建操場，「我堅信，關心教育，不只是一兩句『插花式』的口號，哪怕只是整修好一間廁所，對孩子們在校一天的活動，是多麼重要的事！」最後感謝里長，和福星里的「福星」們，「#板橋無限政在實現」、「#福星里內福星多」。