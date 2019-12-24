韓國瑜妻舅李明哲造勢場說「吃毒品無罪」　法務部斥：不實謠言

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

一名網友在影音網站《YouTube》上傳一段影片，同時寫明：李佳芬弟弟李明哲說將通過「吸毒無罪法案」，而在影片內容當中，雲林縣議員李明哲就講：「下禮拜三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪」。現在這句話引起了軒然大波，法務部長蔡清祥在24日臨時在高雄地檢署開記者會澄清，斥責：「這是不實謠言！」

▲韓國瑜妻舅李明哲。（圖／翻攝自李明哲臉書）

一名網友在23日上傳一段影片，整段影片過程約為38秒，同時也上了字幕，這段影片是韓國瑜妻舅李明哲日前為謝淑亞站台的致詞畫面，內容當中就看到李明哲說：「下禮拜三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪的這個事情，所以這是非常非常嚴重，也希望我們的立法院有充分的力量跟充分的立委席次，來抵抗如此不公平、傷天害理的法案」。

▲網友貼出38秒影片表示：李佳芬弟弟李明哲說將通過吸毒無罪法案。（圖／翻攝YouTube）

法務部長蔡清祥24日臨時在高雄地檢署召開記者會強調，毒品危害防制條例修法後，處罰更為嚴格，本來是持有20公克的三、四級毒品才予以刑法，而現在降低到只要持有5公克以上三、四級毒品，就要處以刑罰。因為立法院在17日已經三讀通過毒品危害防制條例修法，以重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品刑責及罰金額度為修法重點，另外針對新興毒品散播問題，將處罰持有三、四級毒品入行標準，由持有20公克以上降為5公克以上即處刑，可以說是擴大了4倍入刑範圍。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者翁進忠攝）

蔡清祥話鋒一轉，更是指出：「持有5公克以下三、四級毒品原本就有處罰，只是刑責為行政罰」，並斥責「說吸毒品無罪，或是持有三、四級毒品卻不處罰，這是不實的謠言！」

▲調查局長呂文忠。（圖／記者翁進忠攝）

調查局長呂文忠則表示，調查局有成立假訊息防制中心，對於所有不實訊息傳播，假訊息防制中心都會立即分案追查假訊息來源。

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