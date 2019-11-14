蔣萬安挺港生　賴品妤幫邱毅、吳斯懷、葉毓蘭問：Am i a joke to you？

▲民進黨立委參選人賴品妤。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港中文大學連日發生嚴重警民衝突，國民黨立委蔣萬安14日凌晨發文，對學生表達支持。PO文一出引起網友熱烈迴響，至今已有近2萬人按讚、6000人留言支持蔣萬安。蔣萬安挺港生，卻也有不少網友質疑，對照國民黨不分區名單顯得諷刺。民進黨立委參選人賴品妤就在蔣萬安的發文下方留言幫邱毅、吳斯懷、葉毓蘭問，「am i a joke to you？」

香港衝突自11日激化後，包括香港中文大學在內各校園均成為前線。香港中文大學即日起結束本學期課程；香港大學、香港教育大學、香港城市大學、香港樹仁大學和香港恒生大學均宣布停課3至4天；香港科技大學和香港浸會大學則改為網路授課。

蔣萬安14日凌晨透過臉書表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，「對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。」

蔣萬安強調，在臺灣，一國兩制沒有存在的空間，民主自由憲政體制也不容任何破壞及妥協。政府除了要密切注意並維護在香港就讀的臺生、在港工作的臺灣民眾人身安全，必要時也該提供香港民眾人道救援。

蔣萬安貼文引起網友熱烈迴響，不少網友大讚他是國民黨的良心。不過，由於國民黨不分區名單剛出，安全名單中包含邱毅、吳斯懷、葉毓蘭等人都曾發表挺港警的言論。部分網友質疑，蔣萬安挺港生的文章對照國民黨不分區名單顯得相當諷刺。

賴品妤隨後在蔣萬安貼文下方留言，「邱毅、吳斯懷、葉毓蘭：am i a joke to you？？？？」留言一出吸引近3千名網友按讚。

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