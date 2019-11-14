香港今年6至9月「自殺與不明死亡」256起　較2018年同期多34起

▲香港示威者設立路障癱瘓交通。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

香港「反送中」運動持續多月，幾起自殺或原因不明死亡事件遭到關注。保安局長李家超13日以書面回覆立法會議員許智峯提問稱，警方今年6至9月接獲的自殺，包括有人上吊或從高處墜下的數字達256起，較去年同期增加34起，過去4年同期的數字分別為222（2018年）、250、235和216起。

據《香港01》報導， 李家超表示，警方在今年6至9月就發現屍體、送院前或送院時死亡，包括未能在現場確定死因的個案數字則為2537起，較去年同期增加311起，過去4年同期的數字分別為2226（2018年）、2407、2,161和2159起。

李家超說，警方處理每一起死亡案件，均遵從嚴謹的法例及指引，向死因庭作出呈報，如死因裁判官認為有關個案須予進一步調查，警方會展開進一步調查和提交更詳盡的死亡報告。

▲香港「反送中」運動持續多月。（圖／路透社）

另外，李家超回應立法會議員譚文豪表示，在過去5個多月，特區政府並沒有引用據「公安條例」、「警隊條例」、「基要服務團條例」條文，委任特務警察、僱用臨時警務人員或招募基要服務團，以協助警方處理有關公眾活動。

他說，香港政府也沒有要求駐港解放軍協助處理近月的衝突，也沒有委任、僱用、動員或招募任何大陸執法機關成員作為特務警察、臨時警務人員或基要服務團的成員。

但李家超表示，目前港府正積極考慮各種措施，以增加警力及支援，例如積極考慮「公安條例」第40條委任機制的細節，安排其他紀律部隊的合適人員分擔或參與部分警務工作。

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