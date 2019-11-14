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台生持續撤港！　教育部駐港人員今早協助13人搭機返台

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▲▼香港1027反送中。（圖／路透社）

▲香港反送中局勢越演越烈，多校也已宣布停課。（圖／路透社）

記者崔至雲／台北報導

香港反送中局勢越演越烈，不僅波及校園，多校也已宣布停課。教育部昨日已成立在港台生協處專案小組，持續與在港台生保持聯繫，並因應返台學生洽詢各項事宜、掌握動態及協處相關需求。

針對位處校園衝突較為嚴重的香港中文大學台灣學生，教育部指出，在昨日前已有41位學生自行返抵台灣，另有71位學生由陸委會和教育部駐港人員一起協調中華航空公司昨日搭機返台，並由教育部於機場接機協助在港就學學生安全返家，另協助7名深夜未能返家的學生暫宿問題。今（14日）上午教育部駐港人員也再協助13位在港就學台生搭機返台。陸委會和教育部會持續一起協助同學安全返台。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 教育部派員在桃園機場，等候從香港返鄉的台灣學生。 。（圖／教育部提供）

▲教育部派員在桃園機場，等候從香港返鄉的台灣學生。（圖／教育部提供）

針對仍然在港之各校台生，教育部指出，台灣駐香港人員將隨時與各大學台生會保持密切聯繫，掌握各校相關情況及學生人身安全，並確認各校台生安全及需求。在港台生若遭遇緊急事故或有特殊需求，可撥打我駐港辦事處（台北經濟文化辦事處）24小時急難救助專線（852-6143-9012）尋求協助，政府將提供學生必要之協助。

另外，教育部也說，目前在桃園機場現場也會有教育部同仁協助返台同學回家相關事宜，並發送返台學生協助事項與聯繫方式，請同學及家長放心，後續教育部會全力協助同學。

▲▼香港27日集會,反送中。（圖／路透）

▲香港反送中行動延燒至校園。（圖／路透）

教育部強調，已安排適當學習銜接措施，協助接續於國內大學修習學分或轉學回台，並將針對返台學生所提出的不同需求，協調國內大學提供學生課堂旁聽、隨班附讀、研修學分，並接續下學期轉學回台、返國升學，或可俟香港情勢緩和後再返回當地就學等銜接措施。
 

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