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香港將軍澳運動場「傳爆炸聲」　炸彈處理課到場處理

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▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

本報訊

過去數日網民發起黎明行動、破曉行動、晨曦行動，多區烽煙四起，其中以中文大學行動最具爭議。中大學生會會長蘇浚鋒向法庭申請臨時禁制令被拒，學生通宵留守，在防線內視察周邊馬路情況。

【1147】上水：北區大會堂有手持鐵通的男子襲擊途人。

【1143】就葵福路嘉里貨運中心附近有人倒臥傷亡之案件，嘉里貨運中心管理處表示正翻查各CCTV了解事件，如有進一步資料，公司會作出公佈。

【1043】中大：消防清路障引起示威者不滿，消防解釋消防車也需要離開，須重啟一條行車線。消防協助滯留的車輛離開，提醒司機：「慢行！小心有釘！」

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

【1027】將軍澳：炸彈處理課到富康花園一帶處理懷疑爆炸品。

【1025】中大：消防接報到場將科學園路起火路障撲熄，並移離路面。

【0940】屯門：鄉事會路清潔工人用膠片將石塊推向路邊，準備清理。

【0932】港鐵：行走欣澳至東涌(消防局附近)的免費接駁巴士，由於路面有堵路及基於安全評估後，要停止運作。目前東涌綫列車只行走香港站至欣澳站。

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

【0925】中大：示威者試圖割斷吐露港公路路邊棕櫚樹。

【0915】中大：示威者向科學園路路障扔汽油彈。

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

▲上水北區大會堂一批男子持鐵通襲擊途人。（翻攝自網路）

【0816】中大：有救護車想通過科學園路，需駛上行人路離開。有直升機在上空盤旋。

【0807】港鐵：西鐵錦上路站由於有人打交，車站需要疏散，列車不停錦上路站。目前列車只行走紅磡至元朗站(中途不停錦上路站)

【0805】中大：科學園路被封，有私家車駛上行人路，出現人車爭路

【0756】港鐵：西鐵綫方面，天水圍站有列車被人阻礙車門及有大批人士爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至屯門站的西鐵綫列車服務即時暫停

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

【0749】中大：科學園路雜物被焚，消防員到場救熄。多人在公路下車，步行上班。

【0709】中大：黑衣人以雜物封閉科學園路，有私家車 闖過被投擲石塊。 科學園路有示威者與私家車司機發生爭執，司機要求示威者開路，示威者則指罵該司機：「日日都有人死，你仲諗住返工？」有示威者向路障扔汽油彈，路障起火。

【0700】中大：吐露港公路所有行車線被封，二橋上有黑衣人聚集。另外晚上有兩條行車線通車的科學園路亦於早上7時被示威者設路障阻塞。

【0400】中大：大約凌晨3時半，中大校園內發生車禍。據報一輛剷泥車，在崇基路何善衡工程學大樓附近失事撞欄，司機腳部被夾。消防及救護員接報後，現正趕往現場營救。有學生指有人在大學內駕駛車輛期間，疑因「炒車」腿部被夾受傷，有消防將其送院治理。

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

▲香港新界示威活動，將軍澳傳出爆炸聲。（圖／香港01授權提供，下同）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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