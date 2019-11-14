香港抗爭升溫280台生急返台！蘇貞昌下令協助「以人身安全為最高原則」

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港反送中抗爭持續升溫，香港中文大學一連多日發生激烈衝突，港警12日逮捕142人，該校不少台生也急著返台。行政院發言人Kolas Yotaka 14日受訪時表示，行政院長蘇貞昌指示陸委會及教育部提供協助，要以在港台生的人身安全為最高原則處理，要讓想回台灣想回家的孩子，感受到家的溫暖。

Kolas 14日在行政院會後記者會表示，針對在港台生返台，院長蘇貞昌指示陸委會和教育部協助，以在港台生人身安全為最高原則。目前掌握有1021名台生在港就讀，昨天到今天回到台灣的學生大約有280人，這280人當中有140人來自衝突最激烈的香港中文大學。

Kolas 指出，除了香港中文大學外，另外還有香港大學、香港科技大學、香港城市大學等總共6所學校的台生陸續向駐港處尋求協助返台，而辦事住提供的幫忙包含法律、交通、航班、安排回台住宿等，另外針對不想再回到香港的台生，對於就學連結的轉學、旁聽、修習學分等相關作法，不管是陸委會或是教育部都正在研擬執行。

Kolas 說，蘇貞昌特別強調，對於想回台灣想回家的台灣孩子，一定要讓他們感受到家的溫暖。

Kolas 重申強調，「總統院長都有表達，幾個月前我們清楚看到，香港的一切是民主運動，不是暴動。」她批評，警方近距離對人民開槍，中大學生受傷，讓人不忍卒睹。政府再度呼籲，港府必須打開心門，聆聽人民的聲音，不要把子彈射入年輕學子，希望港府可以聽見看見，港府有效率的對話，盡速看到香港的和平或是平靜，這是政府一直不變的立場。

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