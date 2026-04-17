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韓國高中生狂喊「愛上台南鳳梨」　黃偉哲進校園推農產拚外交

▲黃偉哲走進韓國平澤東一工業高中推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲走進韓國平澤東一工業高中推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲率團訪問韓國平澤市，特別走進當地校園推廣台南農產，前往平澤東一工業高中與師生互動交流，現場端出台南當季最具代表性的鳳梨，讓韓國高中生一試成主顧，紛紛高舉雙手比出愛心，大喊「好吃！」、「愛上台南鳳梨！」氣氛熱烈。

▲黃偉哲走進韓國平澤東一工業高中推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲致詞表示，台南與韓國距離相當近，搭機不到3小時即可抵達，雙方交流密切。他也提到，台南跨年活動過去曾邀請多位韓國藝人來台，包括車銀優、孝淵、李俊昊、鄭恩地等，都深受台南年輕族群喜愛，顯示兩地文化交流早已建立良好基礎。

▲黃偉哲走進韓國平澤東一工業高中推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

此次特別帶來台南春季盛產的鳳梨，希望讓平澤學生透過味蕾認識台南，未來也能親自造訪這座城市，品嚐更多在地水果與特色美食。現場並播放台南市介紹影片，讓學生更了解城市風貌，同時校方也分享學校教學特色，促進雙向交流。

活動中，黃偉哲更親自示範削鳳梨，並提供現場約200名高一學生試吃，學生反應相當熱烈，不僅頻頻點頭稱讚，還用行動表達喜愛，展現台南農產的魅力。

▲黃偉哲走進韓國平澤東一工業高中推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

除了新鮮鳳梨，現場也準備一口吃鳳梨酥及鳳梨果乾等加工產品，讓學生體驗多元風味。市府團隊表示，希望透過「台南甜」建立第一印象，讓韓國年輕世代從農產出發，逐步認識台南文化。

▲黃偉哲走進韓國平澤東一工業高中推廣台南鳳梨。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，台南與平澤長期維持友好關係，雙方同為優質農產城市，今年1月更簽署農特產品交流備忘錄。此次校園推廣活動，不僅是農業行銷，更是城市外交的重要一環，未來也期待促進學生交流與教育合作，讓兩市關係持續深化。

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