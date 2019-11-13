不分區名單槓游錫堃？蘇貞昌：變成派系運作不切實際

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨原定13日下午召開中執會通過不分區立委提名名單，不過卻因為喬不攏，延後至隔日11點30分再開中執會。另外，又傳出行政院長蘇貞昌槓上前行政院長游錫堃。對此，蘇貞昌下午受訪時表示，是主席卓榮泰一再拜託自己才答應承擔提名委員會的工作。他認為，如果名單變成派系運作都是不切實際的。

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌表示，是因為卓榮泰一再拜託，自己才承擔提名委員會這個工作，「我一直認為，一個黨的不分區委員提名，應該要符合時代意義，要展現黨的價值，所以我從開會第一次第一天，我就主張要多點弱勢和年輕人。」

蘇貞昌提到，很高興看到安全名單裡面有新住民、原住民、年輕人和社團的代表等，雖然其中新住民和原住民兩位都沒見過也不認識。他強調，要特別表示是受黨主席一再拜託才參加，「我不是代表派系，我沒有提名任何人，也沒有我的派系的人在任何名單裡面。」

蘇貞昌說，在第一天第一次開會時，一直講有關立法院長應該是等立法委員選出來後，讓國會自主，不是提名委員會決定。如果真的要提名什麼人物來預計當院長的話，應該在安全名單的邊緣，才能展現一個黨的氣勢和魄力，畢竟沒有過半怎麼當立法院長。

蘇貞昌強調，「當時根本還沒有立法院長的人選名單，我講的都是原則，現在有些倒果為因，或是把他變成派系運作等，都是不切實際。」

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