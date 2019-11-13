親民黨「瑜湘配」參選成形　鄭文燦：給予尊重與祝福

▲針對親民黨主席宋楚瑜13日宣布第四度參選總統，桃園市長鄭文燦受訪時表示，給予祝福與尊重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

親民黨主席宋楚瑜13日宣布正式參選2020總統大選，副手則由前聯廣董事長余湘搭檔參選，「瑜湘配」正式成形也成為第三組總統參選人；對此，桃園市長鄭文燦指出，隨著宋楚瑜參選，下屆總統選舉確定是三方之局已形成，宋楚瑜擁有豐富參選經驗，他會給予祝福及尊重。

針對親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統大選，鄭文燦結束桃園市議會總質詢後接受媒體聯訪，他表示，這是宋楚瑜第五度參加總統大選，也是宋楚瑜自稱的「終局之戰」，隨著他的參選，「瑜湘配」已經成形，他自己會給予祝福及尊重。

鄭文燦認為，宋楚瑜參與總統大選，三方角逐總統之局已經形成，宋楚瑜擁有的豐富經驗是國民黨總統參選人韓國瑜所欠缺的，對此，民進黨應用政績來爭取選民認同。

鄭文燦強調，基本上，只要是良性的競爭都是好事，對照國民黨所推派的韓國瑜，宋楚瑜當然有比較豐富的經驗，韓國瑜在這方面比較缺乏，三方總統之局已經形成，相信三個人都應該要更認真。

對於宋楚瑜的參選是否會衝擊到台灣民眾黨或是國民黨選情？鄭文燦則解讀，選戰初期還不好評估，但覺得對蔡陣營來講，應該要努力爭取每張選票，用更多的政績、更多的政策來爭取認同。

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