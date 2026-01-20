萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

▲ 金門家扶邀請小朋友手作體驗。（圖／金門家扶中心提供）

記者鄭逢時／金門報導

放下手機與忙碌，陪孩子蓋一座心靈城堡！金門家扶中心日前在富育圖書室舉辦一場別開生面的「親子共讀共玩」活動，吸引縣內8戶育有2至6歲幼兒的家庭參加。

透過繪本導讀、趣味手作雪Q餅，讓家長在輕鬆氛圍中學習高效陪伴，更有課輔班學童化身「小志工」暖心協助，場面溫馨感人。

​活動當天以知名繪本《小安的大城堡》拉開序幕，老師帶領親子從故事延伸至現實生活，一同探索居家環境的安全觀念。最受小朋友歡迎的莫過於「雪Q餅手作體驗」，在攪拌與捏製的過程中，平時忙於家務或工作的父母，難得能與孩子視線對齊、共同討論操作。不少家長感性表示：「能在這麼放鬆的環境下專注陪孩子，真的是很珍貴的回憶。」

​特別的是，現場還有一群穿梭其中的「小小身影」——由家扶課輔班學童擔任的志工團隊。這些小志工不僅協助手作流程，更主動陪伴幼兒互動，讓家長能更安心投入課程，充分展現家扶在培力兒少責任感與自信心的具體成果。

​除了互動課程，金門在地的教育力量也加入溫暖接力。金寧中小學附設幼兒園校長宋文法，日前代表全校師生將「年貨大街」活動所得全數捐贈給家扶中心。這筆帶著親師生祝福的善款，象徵著關懷與愛的種子在社區內持續扎根。

​家扶招牌吉祥物「家扶WaWa」也現身與寧幼的大小朋友見面，透過生動的繪本導讀與問答，讓居家安全與自我保護意識從小深植孩子心中。

​金門家扶中心強調，孩子的成長力與責任感不分年齡，關鍵在於適當的引導與陪伴。未來將持續與社區聯手，透過多元化的活動，為離島的孩子打造一個更穩定、充滿支持力的溫暖環境。