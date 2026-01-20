　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

▲▼ 金門家扶邀請小朋友手作體驗。（圖／金門家扶中心提供）

▲ 金門家扶邀請小朋友手作體驗。（圖／金門家扶中心提供）

記者鄭逢時／金門報導

放下手機與忙碌，陪孩子蓋一座心靈城堡！金門家扶中心日前在富育圖書室舉辦一場別開生面的「親子共讀共玩」活動，吸引縣內8戶育有2至6歲幼兒的家庭參加。

透過繪本導讀、趣味手作雪Q餅，讓家長在輕鬆氛圍中學習高效陪伴，更有課輔班學童化身「小志工」暖心協助，場面溫馨感人。

▲▼ 金門家扶邀請小朋友手作體驗。（圖／金門家扶中心提供）

​活動當天以知名繪本《小安的大城堡》拉開序幕，老師帶領親子從故事延伸至現實生活，一同探索居家環境的安全觀念。最受小朋友歡迎的莫過於「雪Q餅手作體驗」，在攪拌與捏製的過程中，平時忙於家務或工作的父母，難得能與孩子視線對齊、共同討論操作。不少家長感性表示：「能在這麼放鬆的環境下專注陪孩子，真的是很珍貴的回憶。」

​特別的是，現場還有一群穿梭其中的「小小身影」——由家扶課輔班學童擔任的志工團隊。這些小志工不僅協助手作流程，更主動陪伴幼兒互動，讓家長能更安心投入課程，充分展現家扶在培力兒少責任感與自信心的具體成果。

​除了互動課程，金門在地的教育力量也加入溫暖接力。金寧中小學附設幼兒園校長宋文法，日前代表全校師生將「年貨大街」活動所得全數捐贈給家扶中心。這筆帶著親師生祝福的善款，象徵著關懷與愛的種子在社區內持續扎根。

​家扶招牌吉祥物「家扶WaWa」也現身與寧幼的大小朋友見面，透過生動的繪本導讀與問答，讓居家安全與自我保護意識從小深植孩子心中。

​金門家扶中心強調，孩子的成長力與責任感不分年齡，關鍵在於適當的引導與陪伴。未來將持續與社區聯手，透過多元化的活動，為離島的孩子打造一個更穩定、充滿支持力的溫暖環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願
出不了土、開不了工　建商試算：房價恐1坪漲3萬
2台人搭機失聯　日網友集氣盼有奇蹟
日本職棒12球團達新共識　賽前禁止「敵我交談」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

桃園市3區橙燈低溫特報　市府即時啟動跨局處應變機制

高雄商場搶攻春節商機！抽BMW豪車、20萬日幣　走春不怕無處去

萌娃出動！金門家扶揪家庭「共讀共玩」　小志工身影成最暖風景

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

以為長痔瘡！男血便半年「一天拉6次」　醫一照嘆：是大腸癌

突發妞妞「脫褲動畫」被罵退追　蓋彼再PO片道歉：挺獵奇

賓賓哥傳選新北市議員！本人鬆口從政意願　遭盧秀燕封殺「正面回應了」

吳建豪快看！　蕭秉治被他逼跳「奪命三搖」：要慎選嘉賓

獨／華南金尾牙席開60桌　董座陳芬蘭喊「腰痛」上台抽獎後閃離

以為只是痔瘡！6旬男「血便半年」確診大腸癌　醫示警：有症狀別輕忽

賴清德不出席彈劾案審查　國民黨團譴責：藐視國會、踐踏憲政

台南市警高階人事大調整　21名重要警職聯合交接就定位

新光三越《金馬卡利High》7%回饋1／22開跑！　抽百萬賓士、春節採購重點攻略

KTV捧場「吃一碗麵」代價破千！他見明細傻眼：學到一課了

洪詩照顧失智公公掀議論　還原真相「只是愛屋及烏」

地方熱門新聞

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

南檢、橋檢攜手南科簽署反詐合作備忘錄

檜意森活村營運權爆爭議

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

桃園市立圖書館推出　丙午年馬上發紅包活動

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

減輕青年待業壓力勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

嘉義地檢力邀新住民守廉反賄

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

寒假前強化居家防線南消白河消防進校園宣導防火安全

金門「這支消防栓」　消防員優惠

更多熱門

相關新聞

金門名店歲末公益市集尾牙　伴弱勢迎新年

金門名店歲末公益市集尾牙　伴弱勢迎新年

農曆年前夕，圓頭農牧公司攜手在地餐飲與公益夥伴，於光華園餐廳舉辦歲末公益尾牙，以互動市集形式，邀請晨光基金會服務的150位長者與身心障礙朋友共享溫馨年節時光，現場洋溢濃厚人情味

迎新年拋出行動訊號陳亭妃公布「一馬當先」春聯

迎新年拋出行動訊號陳亭妃公布「一馬當先」春聯

中國海警侵擾金門海域　海巡驅離

中國海警侵擾金門海域　海巡驅離

世華贈救護車　強化金門救護量能

世華贈救護車　強化金門救護量能

越掃越衰？專家揭年前大掃除眉角

越掃越衰？專家揭年前大掃除眉角

關鍵字：

金門家扶公益新年

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

黃國昌、黃珊珊6白委確定請辭　韓國瑜：即使離開但情誼長長久久

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面