韓國瑜酸蔡賴配「武大郎潘金蓮」　賴清德怒：傷害高雄市民顏面

▲前行政院長賴清德，至台南新營幫民進黨立委參選人賴惠員助選，對「蔡賴配」被高雄市長韓國瑜酸喻「武大郎跟潘金蓮」一說，賴清德嚴斥韓國瑜「教壞囝仔大小」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德，11月13日至台南新營幫民進黨立委參選人賴惠員助選，對「蔡賴配」被高雄市長韓國瑜酸喻「武大郎跟潘金蓮蓋棉被」一說，賴清德嚴斥韓國瑜「教壞囝仔大小」，韓國瑜身為國民黨總統參選人，也是高雄市長，講話要有水準，至少得為高雄市民留點面子。

前行政院長賴清德，13日回到台南新營，站上宣傳車與民進黨立委參選人賴惠員一同以車隊在新營鹽水等地區遊行掃街拜票，並前往歷史悠久的太子宮參拜，除了為全民祈求平安，也為國家前途祈福。大批支持者在太子宮廟埕等候，鄉親高舉蔡英文、賴清德合照看板，夾道歡迎賴清德到來，高喊「凍蒜！」表達對「蔡賴配」的支持，現場氣氛熱絡。

賴清德表示，民進黨在台南從2008年至2016年的3次總統大選得票率均是全國最高，區域立委席次也維持全壘打紀錄，2020大選的目標就是要「延續民主聖地精神」！台南打頭陣，基礎顧好，才能更穩固地讓總統蔡英文當選連任，也讓民進黨在國會立委席次過半。

賴清德說，香港情勢越顯險峻，中共統治才22年，就發生警察衝進大學抓人、用催淚彈攻擊學生，這是台灣過去沒有的事，情況非常嚴重，呼籲中國應該和香港人民對話，拿出民主手段解決。賴清德強調，相香港反送中對比下，台灣就顯得格外重要，懇請大家團結一致維護民主，而最直接的方式就是支持蔡英文連任，立委過半。





對於韓國瑜酸喻蔡賴配「武大郎與潘金蓮」說法，賴清德嚴斥，不管蔡總統搭配對象是誰，韓國瑜市長都失言，韓國瑜「教壞囝仔大小」，韓國瑜身為國民黨總統參選人，也是高雄市長，講話要有水準，以免傷害國民黨及高雄市民顏面。

賴清德強調，他目前最主要的工作就是輔選，亦尊重同黨參選人放上他與蔡英文的合照。他希望第一選區賴惠員能當選，拿穩頭旗，台南6席就能過關，如同中韓大戰，先發投得好，贏得比賽就沒問題了。