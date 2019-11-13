國民黨不分區立委有吳敦義沒有她　新住民立委林麗蟬：非常遺憾

▲媒體批露國民黨2020不分區名單中沒有林麗蟬。（圖／翻攝自林麗蟬臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨2020不分區立委名單13日公布，部分網友跟藍營支持者感到傻眼，來自柬埔寨的現任立委林麗蟬竟然沒有在名單中，讓許多新住民感到大失所望，林麗蟬上午在受訪時表示，因為她極力向主席吳敦義爭取，沒想到得到的卻是這樣的結果，只能說非常遺憾，未來她仍會繼續為台灣的新住民繼續發聲，爭取權益。

新住民在台灣約有上百萬的人口，在2020大選仍具有舉足輕重的地位，尤其在選前關鍵時刻，將新住民代表拿掉，林麗蟬非常的失望，並且在媒體受訪時說到，她自擔任立委一職以來，始終為生活在台灣的新住民發聲。

12日林麗蟬在臉書粉專推出了一部關於新移民朋友的小短片，「真實的新移民」，藉由影片向觀眾傳達的訊息，其實我們與你們之間，沒有不一樣，新移民熱愛台灣這塊土地，以及對她的付出與認同，不比任何人少，影片一推出，便獲得很大的迴響，今天林麗蟬不列在不分區名單中，許多網友也上網對她加油打氣，希望她再接再厲。

林麗蟬說，這陣子她積極向黨中央及主席吳敦義爭取國民黨不分區，但黨中央都沒有徵詢過她，國民黨應思考在明年的大選中如何爭取到更多新住民的選票，若這份名單真的屬實，她只能祝福國民黨，但未來她仍會為新住民繼續努力。

現任第9屆立法委員的林麗蟬，曾獲中華民國十大傑出青年，2015年農村領航獎，也是全國有史以來第一位當選立法委員的新住民，以往曾任彰化縣花壇鄉長春社區發展協會總幹事，是新住民子女海外培力計畫首位發起人。

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