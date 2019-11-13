　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨不分區立委有吳敦義沒有她　新住民立委林麗蟬：非常遺憾

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲媒體批露國民黨2020不分區名單中沒有林麗蟬。（圖／翻攝自林麗蟬臉書粉專）

▲媒體批露國民黨2020不分區名單中沒有林麗蟬。（圖／翻攝自林麗蟬臉書粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨2020不分區立委名單13日公布，部分網友跟藍營支持者感到傻眼，來自柬埔寨的現任立委林麗蟬竟然沒有在名單中，讓許多新住民感到大失所望，林麗蟬上午在受訪時表示，因為她極力向主席吳敦義爭取，沒想到得到的卻是這樣的結果，只能說非常遺憾，未來她仍會繼續為台灣的新住民繼續發聲，爭取權益。

新住民在台灣約有上百萬的人口，在2020大選仍具有舉足輕重的地位，尤其在選前關鍵時刻，將新住民代表拿掉，林麗蟬非常的失望，並且在媒體受訪時說到，她自擔任立委一職以來，始終為生活在台灣的新住民發聲。

12日林麗蟬在臉書粉專推出了一部關於新移民朋友的小短片，「真實的新移民」，藉由影片向觀眾傳達的訊息，其實我們與你們之間，沒有不一樣，新移民熱愛台灣這塊土地，以及對她的付出與認同，不比任何人少，影片一推出，便獲得很大的迴響，今天林麗蟬不列在不分區名單中，許多網友也上網對她加油打氣，希望她再接再厲。

林麗蟬說，這陣子她積極向黨中央及主席吳敦義爭取國民黨不分區，但黨中央都沒有徵詢過她，國民黨應思考在明年的大選中如何爭取到更多新住民的選票，若這份名單真的屬實，她只能祝福國民黨，但未來她仍會為新住民繼續努力。

現任第9屆立法委員的林麗蟬，曾獲中華民國十大傑出青年，2015年農村領航獎，也是全國有史以來第一位當選立法委員的新住民，以往曾任彰化縣花壇鄉長春社區發展協會總幹事，是新住民子女海外培力計畫首位發起人。

腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

韓團隊「潘金蓮、武大郎、肛交」說　陳其邁：教壞囝仔大小

「瑜你同行、彰化全贏」南下授戰旗　周錫瑋：民進黨一直開選舉支票

ET快訊
男揪人妻上司進摩鐵！瞎扯肚子不舒服...他驚見「車內交換唾液
國民黨不分區立委完整名單34人出爐　11/16投票定案
網議公務員40歲才年薪百萬算窮！他曝巔峰…做到50爽翻：拿百
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

能源記者會遭疑睡著　韓國瑜斥：誰說我睡？我只是眼睛小了點

韓國瑜避談吳敦義列不分區　「名單裡很多人我並不認識」

吳敦義不解釋這2人列不分區原因　中常委不願背書憤而離席

宋楚瑜老將再戰2020　韓國瑜：自己會全力以赴

吳敦義球員兼裁判列不分區第十？　馬英九：相信他有足夠智慧處理問題

【高雄亮點】「你丟我撿」打造巨型鯨裝置藝術　1／21現身愛河

國民黨不分區立委有吳敦義沒有她　新住民立委林麗蟬：非常遺憾

安全無虞、人民同意情況下…韓國瑜：我一定會重啟核四！

NCC邀中天負責人、陳清河說明獨立審查人運作成效

親民黨「瑜湘配」參選成形　鄭文燦：給予尊重與祝福

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

能源記者會遭疑睡著　韓國瑜斥：誰說我睡？我只是眼睛小了點

韓國瑜避談吳敦義列不分區　「名單裡很多人我並不認識」

吳敦義不解釋這2人列不分區原因　中常委不願背書憤而離席

宋楚瑜老將再戰2020　韓國瑜：自己會全力以赴

吳敦義球員兼裁判列不分區第十？　馬英九：相信他有足夠智慧處理問題

【高雄亮點】「你丟我撿」打造巨型鯨裝置藝術　1／21現身愛河

國民黨不分區立委有吳敦義沒有她　新住民立委林麗蟬：非常遺憾

安全無虞、人民同意情況下…韓國瑜：我一定會重啟核四！

NCC邀中天負責人、陳清河說明獨立審查人運作成效

親民黨「瑜湘配」參選成形　鄭文燦：給予尊重與祝福

性侵夜歸女反控妨害名譽　惡狼開庭猝死！被害女不起訴

南加州大學3個月內「9學生死亡」！　校內掀絕望恐慌

血水染紅河川！南韓防非洲豬瘟撲殺4.7萬頭豬　屍堆卡車污水狂流

【汪喵冷知識】為什麼狗狗愛舔我的臭腳丫？

「超大恐龍」入侵台北華山！引進日本「世界3大恐龍博物館」年底登台

能源記者會遭疑睡著　韓國瑜斥：誰說我睡？我只是眼睛小了點

巨無霸小三甜趴老公身上「直接來」狂親　她氣炸：太囂張了

高雄交大「管長」不是演的！街頭飛車抓酒駕　 冷笑：害林北追到跌倒

印度殺手大象「賓拉登」被捕　曾發飆踩死5名村民

推廣CPR急救訓練　長庚急救團隊前進偏鄉小校

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

學姐新男友「人生勝利組」　曾穩交台版波多野結衣

快訊／宋楚瑜副手找「廣告教母」余湘　

宋楚瑜正式宣佈參選2020總統

全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年 期待扮演獨孤求敗

藍營不分區立委名單曝光　網傻眼

快訊／陳水扁擬列入一邊一國不分區立委

【完整名單】國民黨不分區出爐

民進黨不分區／層峰出手：蘇嘉全、游錫堃納入

蔡英文PO張奕帥照：謝謝台灣英雄！

黃暐瀚：國民黨不分區名單綁架韓粉「爛透了」

不分區最新排序／吳敦義第10名　大黑馬邱毅擠入排第8名

韓國瑜開發保守右派　寶傑：反性平765萬票

韓國瑜19字臉書回應中韓大戰：我愛韓國輸

更多熱門

相關新聞

國民黨不分區前15名加起來854歲　吳敦義71最資深

國民黨不分區前15名加起來854歲　吳敦義71最資深

國民黨不分區立委名單13日出爐，前15名加起來904歲，平均年齡56.9歲，其中吳敦義71歲年紀最大，最年輕的是鄭麗文50歲，至於夫人派的救國團主任葛永光妻子車宜靜52歲。

不分區名單槓游錫堃？蘇貞昌：變成派系運作不切實際

不分區名單槓游錫堃？蘇貞昌：變成派系運作不切實際

壓線敲定列入不分區　小燈泡媽媽將力推司改

壓線敲定列入不分區　小燈泡媽媽將力推司改

列不分區備戰2022？黃國昌這麼說

列不分區備戰2022？黃國昌這麼說

曾猶豫續待立法院　黃國昌接受列不分區2關鍵

曾猶豫續待立法院　黃國昌接受列不分區2關鍵

關鍵字：

國民黨不分區新住民林麗蟬

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

「竹北神鵰王」擁18妻小！二千金日本待產寵上天

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面