快訊／台南五妃街驚現2m深巨坑　在地人嚇壞抓狂：2年第3次了

▲台南市中西區五妃街近西門路口路面突下陷，出現長約2公尺、深近2公尺的大型坑洞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市中西區五妃街靠近西門路口，今（20日）下午2時40分左右，路面突然下陷，現場出現一處大型坑洞，引發用路人一陣恐慌，台南市工務局接獲通報後，第一時間派員到場處理，並緊急協調廠商進行灌漿回填作業，以穩定路基，避免坑洞持續擴大，影響鄰近民宅安全。

工務局指出，事發地點位於五妃街338號前，坑洞長約2公尺、寬近1公尺、深度接近2公尺，下方自來水管線裸露，且現場仍有漏水情形。為防止地層進一步掏空，工務局除立即通知自來水公司前往修復破損管線外，也同步聯繫其他管線單位到場確認地下管線狀況。

在完成初步安全管制後，工務局隨即調派廠商進行灌漿作業，穩定路基結構，降低坑洞擴大風險，確保周邊住宅及行人通行安全。

工務局表示，後續將針對路面下陷原因進行調查釐清，待確認肇因後，將儘速完成相關改善作業，防止類似路面坍塌情形再次發生，維護市民用路安全。

據了解，2024年3月6日，台南市中西區五妃街曾發生路面嚴重坍塌，不僅造成一輛小貨車被天坑吞入，更導致該處工地施工單位吊臂傾斜倒塌、砸毀對面路口的民宅與號誌燈。事後台南市府勒令廠商停工外，並依法開罰27萬元。未料此次又在相近地區發生塌陷，造成居民慌恐不安，更有民眾大罵「2年已發生3次」，讓人無法接受。