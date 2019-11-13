韓國瑜再被爆買豪宅　蘇貞昌：應該說清楚講明白

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。13日《壹週刊》再爆，李佳芬和閨蜜幫在2011年底還到內湖各買行善路總價約3千多萬元的工業宅。對此，行政院長蘇貞昌13日受訪時表示，韓國瑜應該要說清楚講明白。





▲蘇貞昌出席108年行政院模範公務人員頒獎典禮。（圖／記者葉南州攝）

韓國瑜豪宅風波燒不停，蘇貞昌13日出席行政院模範公務人員頒獎典禮時被問及，是否認同韓國瑜應該要把爭議說清楚。他回應，「我同意，應該說清楚講明白」。

另外，針對親民黨的宋楚瑜又要選總統，蘇貞昌說，都尊重，台灣是民主漸漸成熟的社會，樂見各種主張的人都出來，提出各方面的政見，提高整個選舉的水準，展現候選人的學養。

至於昨晚有沒有看「韓國輸」比賽，蘇貞昌表示，「昨天比賽我覺得非常精彩，雖然我沒辦法全程看，但真的看得好過癮，實在是很難得我們能打贏韓國。」

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