民進黨不分區／蘇嘉全、游錫堃納入　范雲、林楚茵也被推薦

▲前行政院長游錫堃擬納入不分區立委名單，未來可能爭取國會龍頭。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨12日進行最後討論，針對13日中執會將通過的立委不分區名單，目前敲定立法院長蘇嘉全、前行政院長游錫堃都列入，其餘也包括台大副教授范雲、黨團總召柯建銘、立委管碧玲等人。

本次名單，在「新蘇連」的強力推動下，納入諸多新系人馬，包括現任具有戰力的立委林靜儀、周春米，另外也包括前議員沈發惠、民進黨前副秘書長徐佳青等人；至於泛英系則有邱泰源與施義芳。

另外，原本打算「裸退」未來成為活棋，不排除爭取掌握行政系統的蘇嘉全，積極爭取姪子蘇震清納入不分區安全名單，不過因指栽涉入掏空上市公司誠美材案，黨內以影響形象為由建議不宜列入不分區。

不過，在蘇嘉全太太洪恒珠宣布退選後，雖然在磋商後，還是讓蘇嘉全留在立法院，而蘇震清依照原本黨內建議，離開國會，但回歸地方協助輔選，未來另謀政治路。

另一方面，黨政層峰推薦游錫堃列入不分區，蘇嘉全也全力支持此案，在新蘇連、泛英系的磋商之下，最終同意將游錫堃列入不分區安全名單，未來不排除可能角逐國會龍頭。

對於蘇嘉全、游錫堃都納入不分區名單，未來二人爭搶國會龍頭。對此，黨政人士表示，這是黨政層峰的高招，針對目前不分區名單僵局能解套外，在明年可多出新的選項，在國會跟行政系統都可以是活棋角色。

▼立法院長蘇嘉全原本打算裸退，但仍納入不分區立委名單。（圖／記者屠惠剛攝）

