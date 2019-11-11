韓國瑜副手掀牌　李佳芬代夫出征訪日本、泰國、柬埔寨

▲韓國瑜夫人李佳芬。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜11日正式宣布副手為國政顧問團總召、前行政院長張善政讓「韓張配」成形，選戰步調逐漸穩定。另外，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬15日將啟程前往日本、柬埔寨、泰國，將再度代夫出征。

李佳芬15日下午將前往日本東京，預計停留兩天，17日出發柬埔寨，18、19日將在泰國曼谷參訪，將於20日下午返台，結束為期五天的參訪行程。同時，韓國瑜的土地傾聽之旅也將在16日抵達新北市，排滿兩天的行程，馬不停蹄為新北市立委輔選。

韓國瑜的新北輔選行程中，除了12位立委參選人都爭取到同台機會外，另有兩場聯合造勢晚會，首場是由邱烽堯舉辦的安邦公園造勢，邱烽堯表示，雙和地區、新北大票倉對藍軍來說重中之重，因此韓國瑜、李佳芬若來新北拉票，必來此地。第二場則是由林金結規劃，17日晚間於龍山二街、金城路交叉口，此場將設置「國瑜夜市」，預計至少吸引兩萬名紛絲到場支持。

總統大選倒數61天，韓國瑜、張善政確定搭檔競選正副總統，趕在總統蔡英文公布副總統人選確定「蔡賴配」成局前率先宣布。韓國瑜坦言，從一開始就鎖定張是合適的最佳副手人選就是張善政，相當重視他的國際觀、專業才能與行政資歷；據了解，蔡英文預計14日正式宣布前行政院長賴清德為副手，2020大選藍、綠兩陣營也上演「前閣揆對決」，格外受到關注與討論。

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