詐團黑吃黑「瓦斯槍打臉」劫走車手60萬　桃園5匪這下慘了

▲詐團成員黃姓男子去年揪集洪姓等5人分持瓦斯槍、辣椒水，當胡姓車手在桃園區某停車場趁車手面交款項時，趁機攻擊搶得60萬元後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

黃姓男子去年根據詐團成員「大鼻」提供的訊息，得知胡姓車手將於7月間在桃園區某停車場面交詐騙款項，黃男揪集洪姓男子等5人分持瓦斯槍、辣椒水到場埋伏，見胡姓車手現身面交款項時，趁機攻擊強盜藏有60萬元黑色背包，逃逸南下台中某工廠，黃男等人分得26萬元，還來不及分贓即被桃警查獲到案；桃園地檢署偵結依刑法之結夥3人以上攜帶兇器犯強盜罪嫌將黃男等5人起訴。

檢警調查，25歲的黃姓男子於去年7月16日晚間在台中市太平區新平路上某處工廠，經年籍不詳綽號「大鼻」詐團成員提議強盜車手詐得財物等訊息，黃男私下揪集18歲洪姓、20歲陳姓、33歲李姓、40歲許姓共5人，洪等4人因缺錢花用而同意參與強盜計畫。

黃等5人聽從綽號「大鼻」詐團成員指揮，於7月17日下午4時許，於桃園市桃園區大豐路某停車場旁守候，等到胡姓車手抵達停車場欲轉交詐欺款項60萬元時，黃男即透過通訊軟體LINE指示洪、陳等人行搶，許男在旁把風，陳男持辣椒水衝向胡姓車手向臉部噴灑，洪男則徒手摀住胡口鼻及控制身體，陳男再持瓦斯槍朝胡身體及臉部射擊塑膠子彈，最後由洪、陳2人共同拉扯強盜胡姓車手身上內有現金60萬元的黑色後背包。

「大鼻」將60萬元中之26萬元轉交給黃男後，帶著其餘的34萬元離開，除了「大鼻」外，其餘5人先後落網。

桃檢複訊時，被告黃姓男子等5人，係觸犯刑法之結夥3人以上攜帶兇器犯強盜罪嫌，被告5人坦承犯行不諱，檢方均以共同正犯論處，扣案黃男持有現金51萬元與相關證物，除黃男自身持有之現金25萬元無證據證明是犯罪所得，其餘均宣告沒收，檢方偵結依結夥3人以上攜帶兇器犯強盜罪嫌將黃男等5人提起公訴。