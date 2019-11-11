韓國瑜、張善政互補性高　吳敦義：我非常非常贊成！

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜的副手確定是前行政院長、國政顧問團總召張善政，國民黨主席吳敦義11日上午表示，張善政是非常出色的人選，他非常贊成，他也認為「韓張配」得以互補、相加。

對於張善政是副手人選，吳敦義表示，「我覺得非常出色，昨天國瑜跟我講，我說他是非常好的對象，他在美國留學以外，他在工程、高科技方面都有很深的造詣，他跟韓國瑜充分可以互相、兩者加起來就更圓滿，我非常非常贊成。」

至於據傳韓國瑜是在前新北市長朱立倫拒絕擔任副手之後才找張善政，吳敦義搖頭表示，這他並不曉得，他昨天才知道副手人選，但千萬不要這樣解釋，這是不正確的。

據近韓人士指出，韓國瑜的副手確定就是無黨籍的國政顧問團總召張善政，他除了過去的行政經驗豐富，韓國瑜欣賞張善政的特質還包括他滿意度佳，有行政企業歷練，配合度高、身段柔軟、且爭議少，具備豐富跨部會協調經驗，非傳統政治人物。

近韓人士表示，張善政同時擁有韓國瑜要求的兩項條件，對於專業性，他有行政歷練，包括科技部長、行政院長；在國際觀上，他有Google公司亞洲硬體總監的經驗。對於韓國瑜的「加分」程度，他認為，至少可以增加5-10%。

該人士表示，日前韓國瑜派副市長李四川詢問過前新北市長朱立倫擔任副手意願，但當時已被拒絕，才開始徵詢其他口袋名單，起初是往企業界、財經界尋找適合人選。

該人士說，張善政也是馬政府任內施政滿意度最高、不滿意度最低的行政院長；他過去的經歷也十分受矚目，他曾任國家生技醫療產業策進會會長、華邦電獨立董事、宏碁獨立董事及善科基金會董事長、智網聯盟總網會長、台灣大哥大董事兼基金會董事長，算是相當多元、豐富，也符合韓國瑜的副手條件。

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些

►快訊／張善政確定是韓國瑜副手！配合度高、跨部會協調經驗被看重

►近韓人士：朱立倫拒絕當韓國瑜副手 張善政較符合條件

►張善政證實當韓國瑜副手 「願站出來！」阻止蔡英文連任

►白白胖胖也是一種美