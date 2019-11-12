侯友宜電賀韓國瑜被稱破分裂謠言　朱立倫酸：不是按照某粉要求才叫助選

▲朱立倫高雄輔選黃昭順。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨確定以「韓張配」陣容競選2020總統，新北市長侯友宜當天親自致電韓國瑜給予祝賀，外界認為是破除兩人不合的謠言，同時代表藍軍終於開始團結。對此，前新北市長朱立倫12日上午受訪時說，侯友宜一直都堅持先做好市政，就能爭取更多支持的態度；他也強調，不是按照某粉的要求才叫助選。

朱立倫表示，侯友宜從頭到尾都秉持著把做好市政的態度，爭取更多人對國民黨的支持，上週開始為提名立委候選人助選，未來有機會一定會一起努力；但他話鋒一轉，指出每個人對於輔選、助選的方式本來就不同，「但是過去有人一定要要求按照某某粉或某某團體的要求，才叫做助選、才叫做輔選，但現在時代不同，就是要以多元的方式分進合擊」

他舉例，自己上午跟立委參選人黃昭順逛公園、日前與顏寬恆唱「聽海」、與江啟臣看花海、上次還跟楊瓊瓔搭雲霄飛車，影片發出後都獲得不錯的迴響，所以不一定要造勢才能達到輔選的效果。

朱立倫此言是有原因的，日前他在助選場合呼籲國民黨要「廣結善緣」，不應該不斷攻擊黨內先進或者是攻擊自己的朋友，這些都只會縮小國民黨的支持圈，包括當時鬧得沸沸揚儀的鴻海集團處辦人郭台銘退黨、湧蓮寺主委陳宏昌遭開除黨籍等事件。朱立倫強調，每一位朋友都應該爭取支持、每一票都不能少，不要再內鬨、不要再犯錯或者是自傷，絕對不可以在同溫層裡，但他此話一出，卻引發韓粉「出征」、進攻臉書洗版批評。

對於國民黨總統參選人韓國瑜這個決定對國民黨選情是否有益？朱立倫表示，韓國瑜做出最好的選擇，絕對可以展現出國民黨對未來執政的決心，會有非常好的國政藍圖與規劃。

韓國瑜在徵詢副手的期間，與朱立倫曾有私下見面，是否有當面談及副手，朱立倫對此回應，兩人見面時都是談大方向，包括國家未來、選戰規劃與策略，並沒有牽涉到個人問題；他也重申，韓國瑜最佳的選擇一直都是張善政，會給韓國瑜最大支持，此時再去傳過去所經歷的紛擾，是對張善政不敬，現在搭檔完成，應該要全力以赴，不要給對手見縫插針的機會。

對於未來在選戰團隊中的角色，朱立倫上午表示，他未來一定是韓國瑜或張善政很重要的助手，「助手」實質上就是擔任助選員，韓國瑜一直都尊重他的明確態度。

至於經歷2016年點總統大選後，對於韓國瑜的土地傾聽之旅有何看法與建議？朱立倫說，時機不一樣，當時是非常匆促的計畫，但韓國瑜這次深耕基層、鼓勵基層一定會逐步獲得大家的肯定與認同，更重的是，過程中還是要不斷的學習，對於不足的地方、該學習的地方要多傾聽、多向民眾學習。

另外，藍、綠兩黨都將在13日公布不分區名單，但國民黨目前曝光的人選已經引起不少批評，除了黨主席吳敦義自排安全名單內被戲稱「八九不離十」、「老人名單」外，又傳出有北道黑道背景人士想要擠入。朱立倫對此表示，自己始終強調，這份不分區立委名單應該要多給年輕人機會，培養國會戰將、未來的縣市長。

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