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韓國瑜指派年底訪美拜會政要　張善政保守：12月國內選情緊繃

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜在宣布副手後選戰步調應逐漸穩定，除了夫人李佳芬15日前往日本、柬埔寨、泰國助選外，副手張善政正在安排12月前往美國。對此，張善政12日上午表示，正在規劃當中，但沒有百分之百確定，但也要考慮到那時選情愈趨刺激、緊繃。

對於12月訪美的安排，張善政表示，目前有在規劃當中，但沒有百分之百確定，若對選期有加分的會有正面考慮，但另一方面，也要考慮到12月選情越趨緊繃的狀況，「如果見不到太有意義的人也會影響到規劃，所以要見的人也在規劃中，若沒時間就.....」至於訪美行程確定後，預計會跟美方傳達什麼訊息？張善政未正面答覆，僅說現在講還太早，看約到什麼人，才知道會講什麼。

張善政說，他11日被宣布是副手後，此時的媒體關注度，可看出到時候選情一定是緊繃的，訪美要見的人也在規劃當中，還是以國內選舉為重點，對於僑界、政界、智庫有多少接觸可能性，都會衡量，他舉例，前行政院長賴清德日前訪美則是以僑界為主，可看出安排這樣的訪美一定有優先次序的，都會衡量。

韓國瑜11日接受《聯合報》專訪時提到，自己很看好有留美背景的張善政，現階段除了規劃讓李佳芬訪美之外，也有意讓張前往美國，兩人分別拜訪政界以及僑界人士，力求支持；此外，關於張的訪美行程主要目標是前進華府，預定出發時間為12月，到時有可能與美方的政要、華府智庫會面，韓國瑜說，「我相信他對美國的拜訪行程一定可以做得很流暢」，但目前一切都還在規劃中，所以不敢把話講太滿。

▲▼張善政x李永萍x李彥秀 聯合政見發表。（圖／記者徐斌慎攝）

▲張善政x李永萍x李彥秀舉辦聯合政見發表會。（圖／記者徐斌慎攝）

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