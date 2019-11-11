影／傳北部黑道擠入藍不分區名單　吳敦義：我不會隨便找不適當的人

記者羅婉庭／台北報導

距離2020總統大選剩下61天，藍、綠兩黨皆將在13日公布不分區立委名單，此時傳出有黑道人士想要擠入國民黨名單中，吳敦義11日表示，他們非常謹慎，到現在還沒發表，每一位都會考慮，對國家、社會會不會有貢獻，過去資歷是否勝任不分區立委，不會隨便找不適當的人選。

據《上報》報導，國名黨內還盛傳不分區名單中有「夫人幫」的影子，藍營內部各方人馬暗潮洶湧角力，競爭空前激烈，目前有一名北部具有幫派色彩背景的人士，在黨內「有力人士」強力運作下，檯面下正積極爭取排進不分區安全名單中。吳敦義對此表示，他會慎選名單。

吳敦義上午出席幸福企業頒獎典禮前受訪回應，不要這要猜測！「我過去也選過立委，第五、六、七屆都是在南投選立委，之後進入國民黨第一副主席兼秘書長，才有08年的的大勝，09年88水災發生後，馬英九才懇託擔任行政院長的工作，之後才在他的第二任做他得搭擋當副總統」因此不認同被戲稱為「陽春立委」的批評。

吳敦義強調，他的閱歷都是人民給予的機會，國家栽培他，他應該好好報答這個社會，報答人民，所以「我不會隨便找不適當的人選，一定會很認真、一定會很謹慎。」

吳敦義對於被追問他進立院後若不是立院龍頭會辭掉「陽春立委」？他僅回應，「我不要講這種話、不會講這種話，但我自然會有我的想法。」隨後快步進入會場。

▲國民黨主席吳敦義。（資料照／記者林敬旻攝）

其他人也看了這些

►快訊／張善政確定是韓國瑜副手！配合度高、跨部會協調經驗被看重

►近韓人士：朱立倫拒絕當韓國瑜副手 張善政較符合條件

►張善政證實當韓國瑜副手 「願站出來！」阻止蔡英文連任

►白白胖胖也是一種美