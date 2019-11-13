全文／「當時我還勸宋楚瑜不要選」　余湘：我們是台灣人也是中國人

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日宣布參選2020總統，副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，知名主持人于美人則接下親民黨發言人職務，宋楚瑜今日穿著淺灰西裝搭配橘色領帶出席。余湘致詞時證實，10月28號，她與宋楚瑜見面，主席力邀她參與2020的總統大選，「我則力勸主席，不要參加這場毫無勝算、吃力不討好的選戰」， 經過無數次的懇談及交換意見，最後才被宋楚瑜說服。

宋楚瑜今天穿著淺灰西裝搭配橘色領帶出席，記者會出席貴賓包括親民黨立委周陳秀霞、陳怡潔，典藏雜誌社社長簡秀枝，台北市副市長蔡炳坤，親民黨副主席張昭雄、民眾黨秘書長張哲揚，永齡基金會執行長劉宥彤和副執行長蔡沁瑜。

宋楚瑜拋出四大政見，包括中華民國可以從雙首長制轉變成內閣制；民法成年下修至18歲；降低政黨票門檻、提高不分區立委席次的比例；以及降低政黨獲得補助款的標準，讓台灣政壇除了藍綠之外，還有足夠空間能讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨並存於世。

宋楚瑜在記者會上也親自宣布副總統候選人余湘，宋楚瑜稱讚余湘從總機小妹努力當上廣告公司總經理，無線電視台第一位女性副總，帶領聯廣集團成為台灣第一家上市的廣告公司，不但是廣告界傳奇人物，她的人生經歷實在是讓人動容，確實是一塊燃燒的鬥魂。

余湘致詞全文：

各位媒體朋友們大家好：



我是余湘。關於我的成長背景以及學經歷資料，大家上網google就能找到，所以我在這裡略而不提。10月28號，我與宋主席見面，主席力邀我參與2020的總統大選。我則力勸主席，不要參加這場毫無勝算、吃力不討好的選戰。

後來主席告訴我，他一生從政，在漫長的從政過程當中，儘管很多人對他有種種的批評論斷，也有很多的誤解，但是在他的遲暮之年，就算拼了最後一口氣，他也要為中華民國，為這塊土地與人民做出最後的貢獻，以報經國先生的知遇之恩！

經過無數次的懇談及交換意見，最後，我被主席說服，所以現在才會站在這裡跟大家見面。

我被主席說服，主要是因為主席所提出的十大政見。我認為這些政見不是買票的政見，也不是虛無縹緲、不著邊際的空談，而是符合民眾期待，有血有肉的政見。

我相信，主席的十大政見如果能夠落實推動，就能立刻改善兩岸關係，終結藍綠的對立，讓全民團結一心，為國家的前途共同奮鬥。

我們是台灣人，也是中國人，只要我們把話講清楚，把觀念弄明白，兩岸就能和平相處，藍綠就能合作，只要兩岸和平相處，藍綠不再惡鬥，台灣經濟就能繁榮發展，人民就能安居樂業。

我相信，只要大家看完主席的參選理念，就能感受主席這次參選的決心，此心朗朗，可鑑明月。這就是我跟美人決定挺身支持主席參選的關鍵因素。因為我們深信，參選的初心永遠是最重要的！

最後，我們請大家以最嚴格的標準檢視宋楚瑜先生所提出的十大政見，然後在明年的1月11號為我們熱愛的中華民國，為這塊美麗的土地，還有我們的子孫，做出最明智的決定！

以上，報告完畢。謝謝大家！

▲宋楚瑜五度參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些

►全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年 期待扮演獨孤求敗

►宋楚瑜：親民黨不分區名單會有郭台銘的影子

更多熱門新聞...

►「含淚投票是自虐行為」 宋楚瑜籲：別陷於藍綠情緒勒索之下

►「郭台銘退選讓我輾轉難眠」 宋楚瑜：9月17日動念參選總統

►宋楚瑜力推修法 「政黨票得票門檻5％降到3％」

►超越藍綠，就靠她了