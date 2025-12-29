圍台軍演細節披露！7點半宣布行動　戰機凌晨就已起飛

▲央視新聞聯播披露軍演更多細節。（圖／翻攝央視，下同）

記者陳冠宇／北京報導

共軍東部戰區今（29）日開始在台灣周邊區域開展代號為「正義使命-2025」的聯合演習。被稱為「中國政壇的風向標」的央視新聞聯播，於節目中披露今日軍演較多細節，其中值得注意的是，東部戰區於早上7點半宣布軍演行動，但多型戰機在凌晨時分就已經從大陸起飛。

央視「新聞聯播」節目晚間花費約5分鐘時長，較為完整地介紹今日軍演狀況，並披露不少現場畫面。其中，共軍無人機拍攝「俯瞰台北101」的片段，就來自今晚的新聞聯播。

據節目介紹，上午9時30分許，東部戰區海軍寶雞艦編隊、衢州艦編隊、太原艦編隊，分別位台島西南、台島北部、台島東部海空域接續展開多型武器實彈射擊演練。

抵達目標海域後，各編隊迅速開展多輪主、副炮實彈射擊。隨後，各編隊還連貫展開防空反導、對海實彈射擊、聯合反潛、聯合海上突擊等演練，節目稱，成功檢驗「奪取海空制權、要港要域封控、聯合精打擊要」能力。

29日下午，兩棲攻擊艦海南艦編隊在連續航行1萬多海里後，準時抵達台島東南海域，協同轟炸機編隊、反艦常導作戰力量開展艦機協同、對海打擊、遠程奔襲、綜合保障等科目演練，「檢驗了內線外線一體聯動、兵力火力盡遠制敵能力」。

此外，凌晨時分，東部戰區空軍多型戰機從多個機場起飛，殲擊機、轟炸機、特種機、無人機等組成大規模空中編隊，飛往台島以東、台島北部、台島西南海空域，配合海上作戰力量、協同遠程火力，開展對海突擊、區域制空、對陸打擊、空中對抗、信息支援等科目演練，檢驗一體協同、奪取制權能力。

演習命令下達後，東部戰區火箭軍多支部隊多型導彈發射車採取廣域機動、多點多向等方式，裝載實彈向預定陣地快速轉進，準時在東南沿海某地域完成集結部署，即刻進入戰鬥狀態。

節目稱，這次行動，火箭軍部隊依托多平台、多管道實時獲取、有效整合目標數據，構建全維一體火力打擊體系，「對敵多艘艦船目標實施點名追瞄和模擬火力突擊，對敵陸上固定重要軍事目標進行多波次、大彈量模擬打擊，有效檢驗常導力量打擊能力」。