生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

941架次航班受影響！航空公司啟動繞道　東南亞線、金馬航班大亂

▲長榮航空孫姓女空服員服勤是否過勞引發社會關注。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲共軍環台軍演封鎖空域，航空公司啟動繞道。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

共軍宣布30日展開「正義使命-2025」環台軍演，並於上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行實彈射擊及火箭發射演習。交通部民航局指出，此舉嚴重衝擊台北飛航情報區（FIR）多數航路，統計明日國內外共影響約941架次航班、逾10萬名旅客，航空公司已全面啟動繞道與應變措施。

多數航路受阻　僅3條往返日本航路未受影響

民航局說明，台北FIR共有14條國際航路及4條國內航路，演習範圍幾乎涵蓋大多數航道，僅東北面往返日本的R595、R583及M750三條航路不受影響，其餘航路在演習時段內皆無法使用。受影響最明顯的包括東北亞與東南亞航線，往返日本、韓國班機須向南繞道，航程恐增加20至40分鐘；飛往泰國、越南、新加坡、馬來西亞等東南亞航線，則須改走偏西替代航路，南部機場起降航班影響尤為明顯。

因應空域受限，各大航空公司表示，30日航班表定維持正常，但繞道飛行將增加油耗，並可能因流量管制導致起降延誤。為避免機組人員因航程拉長出現工時超時問題，航空公司已預先安排待命機組人力，確保航班能順利銜接，盡量降低對旅客行程的衝擊。

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

金馬航路受阻　部分航班取消、演習後加班機疏運

國內線方面，本島及澎湖、七美、望安、綠島、蘭嶼航線不受影響，但往返金門、馬祖航路因完全遭阻隔，公告時段內航班無法飛航。民航局統計，金門取消68架次、馬祖取消16架次，影響約6000名旅客，已協調航空公司於演習結束後視需求加開班機疏運。

交通部強調，依國際民航組織規定，任何影響航路使用的演習活動應至少於7日前公告並與受影響飛航情報區溝通，中國僅在1天前發布飛航公告，已嚴重違反國際規範。民航局已要求航空公司若有取消或延誤，務必透過簡訊、官網或App主動通知旅客，並呼籲30日搭機民眾出發前先確認航班最新動態，以免行程受阻。

12/28 全台詐欺最新數據

國軍尚未規畫升第二級戰備　沒有全員召回狀況

中共今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我領海，且將於明日進行實彈射擊。對此，有基層國軍收到長官訊息，要求晚間6時開始召回休假人員，但另則訊息則指出副總長宣達暫緩實施人員召回，讓他覺得「我也不知道要聽誰的」。不過據了解，國防部目前尚未升級戰備至第二級，但因處在立即戰備操演階段，的確有加強整體的戒備，考量現在部隊編現比，勢必有一定的人力需求，所以導致原本有休假或輪休的官士兵受到影響，不過尚未有全員召回狀況。

軍演針對誰？　陸國防部發言人4度提「外部勢力」

共軍無人機「俯瞰台北101」！　央視釋出畫面

中共圍台軍演！國軍尚未全員召回　海巡在北部外海對峙海警船中

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

