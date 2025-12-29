941架次航班受影響！航空公司啟動繞道　東南亞線、金馬航班大亂

▲共軍環台軍演封鎖空域，航空公司啟動繞道。（示意圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

共軍宣布30日展開「正義使命-2025」環台軍演，並於上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行實彈射擊及火箭發射演習。交通部民航局指出，此舉嚴重衝擊台北飛航情報區（FIR）多數航路，統計明日國內外共影響約941架次航班、逾10萬名旅客，航空公司已全面啟動繞道與應變措施。

多數航路受阻 僅3條往返日本航路未受影響

民航局說明，台北FIR共有14條國際航路及4條國內航路，演習範圍幾乎涵蓋大多數航道，僅東北面往返日本的R595、R583及M750三條航路不受影響，其餘航路在演習時段內皆無法使用。受影響最明顯的包括東北亞與東南亞航線，往返日本、韓國班機須向南繞道，航程恐增加20至40分鐘；飛往泰國、越南、新加坡、馬來西亞等東南亞航線，則須改走偏西替代航路，南部機場起降航班影響尤為明顯。

因應空域受限，各大航空公司表示，30日航班表定維持正常，但繞道飛行將增加油耗，並可能因流量管制導致起降延誤。為避免機組人員因航程拉長出現工時超時問題，航空公司已預先安排待命機組人力，確保航班能順利銜接，盡量降低對旅客行程的衝擊。

金馬航路受阻 部分航班取消、演習後加班機疏運

國內線方面，本島及澎湖、七美、望安、綠島、蘭嶼航線不受影響，但往返金門、馬祖航路因完全遭阻隔，公告時段內航班無法飛航。民航局統計，金門取消68架次、馬祖取消16架次，影響約6000名旅客，已協調航空公司於演習結束後視需求加開班機疏運。

交通部強調，依國際民航組織規定，任何影響航路使用的演習活動應至少於7日前公告並與受影響飛航情報區溝通，中國僅在1天前發布飛航公告，已嚴重違反國際規範。民航局已要求航空公司若有取消或延誤，務必透過簡訊、官網或App主動通知旅客，並呼籲30日搭機民眾出發前先確認航班最新動態，以免行程受阻。