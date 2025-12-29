福建海警「摘炮衣」！　陸官媒：處於臨戰狀態

▲福建海警摘炮衣。（圖／翻攝玉淵譚天，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸海警局東海分局發言人朱安慶今（29）日午間表示，自當天開始，福建海警組織艦艇編隊位台島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，並聲稱這是「按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動」。中共官媒央視旗下「玉淵譚天」晚間釋出一段現場畫面，可見福建海警艦艇摘炮衣進行環台島執法巡查。

根據影片畫面，首先有多艘艦艇列隊前進，接著出現摘除炮衣的放大畫面。玉淵譚天引述相關人士稱，此次執法巡查，福建海警所有艦艇炮衣全摘，「這表示海警艦艇編隊已處於臨戰狀態，可隨時啟動防禦機制」。

福建海警船艦以4組編隊方式執行任務，1302編隊從北邊的福州一帶出發，從台灣北部向東部前進，1306編隊則是從廈門一帶出發，從巴士海峽朝台灣東部前進，與1302編隊在花蓮東方外海會合，至於2204編隊則在澎湖南端海域，2203編隊位置較為靠近高雄外海進行演訓。

根據大陸官方說法，海警船艦編隊主要任務為進行執法巡查，實施聯合護漁、查證識別、攔截查扣等科目演練，以檢驗管控和執法能力。

此次大陸海警局公佈環台執法巡查示意圖上，船艦行進路線以紅繩造型為象徵，一方面要強調兩岸人民血脈相連，另一方面則是呼應大陸官方所劃下的「紅線」一詞，同時，「繩」與「省」發音相近，特別突顯台灣是中國一個省的概念。

▼福建海警釋出具有中國結形狀的環台路線示意圖。

至於台灣東方的中國結採取「盤長結」綁法，寓意永不分離，象徵兩岸不可分割，台灣西南與澎湖南方的「藻井結」則顯示出秩序井然的意義，欲象徵海警執法行動的公權力。

至於在馬祖和烏坵，福建海警也分別派出14606和14609編隊，沿著兩座島嶼群，進行繞行式的的巡查執法演練。

▲▼福建海警還在馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查。