宋楚瑜參選總統記者會　郭台銘、柯文哲主動送上花籃

▲宋楚瑜宣布參選2020總統，柯文哲、郭台銘主動送上花籃。（圖／記者徐政璿攝）



記者呂欣玫／台北報導

親民黨13日上午11時30分在台北市長榮飯店舉行「2020總統大選布局」記者會，黨主席宋楚瑜將宣布第5度參與總統大選。而在記者會開始前，門口已擺上鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲的致贈花籃，但卻未見其他政治人物的花籃。

宋楚瑜13日於「2020總統大選布局」記者會中宣布第5度參與總統大選。稍早傳出宋楚瑜的副手敲定由有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，親民黨內部人士也證實此消息，宋楚瑜將親自宣布。

此外，發言人則由知名主持人于美人擔任。于美人經紀人證實于美人已接下親民黨主席宋楚瑜選總統的發言人一職，未來節目照主持，彼此不相抵觸。

在記者會開始前，門口可見郭台銘、柯文哲的致贈花籃，郭台銘的祝賀語寫下「堅守經濟繁榮乃全民之福祉，信奉民主自由為興邦之根基」，並自許為「中華民國派」；柯文哲則以「勇往直前」道賀。

不過，記者會現場除了郭台銘、柯文哲的花籃，並未見其他政治人物的花籃。親民黨發言人張碩文表示，記者會沒有對外邀請，是郭柯兩人主動送的。

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