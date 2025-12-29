中共發動「正義使命-2025」圍台軍演　國防部曝最新監控共軍畫面

▲空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

記者郭運興／台北報導

中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，國防部稍早公布最新監控畫面，畫面可見空軍F-16型機監控中共殲16型機、田單軍艦監控共艦安陽艦。另外，國防部也將在今下午4時30分召開臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

對此，國防部稍早公布最新監控畫面，畫面可見空軍F-16型機監控中共殲16型機、田單軍艦監控共艦安陽艦。

國防部透過社群平台表示，中華民國國軍堅定捍衛我國主權、民主與自由！中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力！

國防部也將在今下午4時半將召開臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。

▼田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／國防部提供）