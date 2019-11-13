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全文／宋楚瑜的「終局之戰」：我準備了44年　期待扮演獨孤求敗

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▲▼宋楚瑜五度參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲宋楚瑜五度參選總統記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日開記者會宣布參選總統，副手由廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，競辦發言人則是知名主持人于美人，陣容相當吸睛。宋楚瑜以漫威電影形容這是一場「終局之戰」，也是距離從政初心最近的一次。

宋楚瑜參選全文如下：

且讓我用泰戈爾的詩來當開場白，「離你最近的地方，路途最遠！最簡單的音調，卻需要最艱苦的練習！」。
這條選舉路，我走了整整25年！我曾經參與中華民國五次重大選舉，一共獲得將近1780萬張選票的肯定，一張票一世情，對此，我由衷地感謝！

明年1月11日的中華民國總統大選將是我的第六戰，同時也是「終局之戰」。大家都心知肚明，宋楚瑜距離「凍蒜」的門檻依舊很遠！但當我決定要踏上政治生涯的最後一哩路時，我既不悲憤也不氣餒！我的內心反而舒坦自在，因為我知道這場選舉是我距離從政初心最近的一次。

宋楚瑜從政的初心就是「天道酬勤」！這是我最愛說、也最愛寫、甚至願意花了25年時間徹底實踐、內化於心的座右銘。「天道酬勤」來自於《周易》卦辭，意思就是：上天厚愛勤奮的人，任何人只要勤奮努力，一定能成功！換言之，「天道酬勤」指的就是台灣人最優秀的基本功「愛拼才會贏！」！77歲仍要參選人生第六次大選的宋楚瑜，將以「驚輸就麥贏」(台語)的精神為出發點，希望喚起當初讓台灣人引以為傲的務實精神「愛拼才會贏」。

身為一位從事政治四十多年的政治老兵，我敢自豪地說，我曾全程參與、並奉獻心力促使台灣由威權體制轉型成開放民主，解除戒嚴，開放黨禁，解除報禁，修改刑法100條、讓台灣人不再因為政治理念不同而被判為政治犯。
同時在終結萬年國會，推動總統直選等重要的民主化過程，宋楚瑜也是重要的推手，並作出關鍵的貢獻。

在這個80至90年代的寧靜革命歷程中，我深刻感受到身為台灣人的驕傲與自信。如今看到台灣社會的對立、混亂及延滯，宋楚瑜有必要再站出來、與大家一起打拼﹗重新找回屬於台灣人的自信和驕傲！

實不相瞞，我從今年9月17日早上才開始對參選總統之事動心起念，因為前一晚郭台銘先生宣佈退選！讓我輾轉難眠，我認為如果台灣人民無法解開藍綠的「情緒勒索」和「亡國恐嚇」的制約，那非常可悲！

如果沒有一位擁有世界級格局、有本事帶領台灣在美、中、日三強的博奕賽局殺出重圍的總統參選人，也非常可惜！
在如此可悲又可惜的情緒籠罩之下，我依舊保持樂觀！因為我堅信自由與民主是我們全體國民的共同DNA，台灣沒有任何政黨與政治人物有能力賣台，所以我們要對自己有信心，更要對下一代有信心，因為年輕這一代對自由民主的標準，遠比上一代的要求更高！

我認識很多對「福國利民」擁有理念、熱忱的政治人物，而且超過一半是前途不可限量的年輕人！只可惜我們的選舉制度無法讓藍綠之外的第三勢力擁有揮灑的空間。25年來，藍綠始終惡鬥，第三種聲音總是永遠上不了檯面，若不改變目前的選舉制度，那我們永遠只能沉溺於藍綠「情緒勒索」與「亡國恐嚇」的陰影中，台灣無法向前行！

2020年1月11日將是宋楚瑜的「終局之戰」，我期待扮演「獨孤求敗」的角色，為了這一戰，我已經準備了44年。最初的14年，我追隨經國先生和孫運璿院長，學習治國之道以及心存百姓、無私奉獻的初心；後來被派到台灣省服務，奉行「一步一腳印」，認真走訪台灣每個角落，我體認到「人民的小事，就是政府的大事。」「官員吃得苦中苦，百姓方為人上人。」

我很喜歡華嚴經裡頭的這句話「不忘初心，方得始終」，我目前的心境十分自在，我已不再執著個人的輸贏！我已徹底放下有如過眼雲煙的四十四年的奮鬥史！毫無包袱的宋楚瑜帶著初心、展開「終局之戰」。

宋楚瑜的「終局之戰」絕對不是「復仇者聯盟」！因為我肯定台灣任何一個政黨都曾為這塊土地做出過貢獻，我只希望為台灣的自由民主掀開新的一頁！

我希望，中華民國可以從雙首長制轉變成內閣制。
我希望，民法成年下修至18歲，讓年輕世代可以早日負起承先啟後的社會公民責任。同時在教育上，也求向下扎根、而不是向上延伸。
我希望，降低政黨票門檻，提高不分區立委席次的比例。
我希望，降低政黨獲得補助款的標準，讓台灣政壇除了藍綠之外，還有足夠空間能讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨並存於世。

我由衷盼望台灣選民可以告別悲情，不要在藍綠兩黨「您不投綠、則台灣亡，您不投藍、則中華民國滅！」的長期情緒勒索下惶惶終日，只能在「國民黨、民進黨，下架民進黨與討厭國民黨」這四種選項中載浮載沉，傷透腦筋。
我期待每位台灣人都能珍惜您的眼淚、尊重您的自由意志，「含淚投票」只是一種讓自由、民主無法繼續提昇的自虐行為！這樣下去，並不是個辦法！我由衷盼望台灣能夠重回「天道酬勤」的時代，所有人民都願意相信「只要肯努力、就能出頭天！」的信念，用彼此尊重與包容的心去化解阻礙。

台灣有地理位置、人文素養及民主制度三大優勢，我們應該善加珍惜和發揮！中華民國是個了不起的國家，我們是中華文化、西方文化、東洋文化與台灣本土文化的完美綜合體。我們在中國大陸、美國、日本三個大國的博奕賽局中、小心翼翼地走出一條屬於自己的路，雖然「道阻且長」、但我相信「行則將至」。

宋楚瑜的「終局之戰」不計利、不求名，我的輸贏不打緊！只求台灣勝、中華民國贏！

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