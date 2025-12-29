台中清潔隊集體貪汙爽賺282萬！圖利店家名單驚見小7、連鎖鐵板燒

▲台中環保局北屯清潔隊多名清潔隊員貪汙，私下幫業者清運，竟然連統一超商都在名單內。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市環保局北屯清潔隊爆出集體貪汙案，9名清潔隊員私下替10多家業者收廢棄物，爽收282萬元，圖利業者81萬餘元。與該群清潔隊勾結的業者遍及多地，甚至出現連鎖的豪品鐵板燒店、統一超商，都稱是由環保局人員介紹，每月3500至最高11000元金額清運。

檢警查，北屯區清潔隊員張員（綽號堆哥）等9人，跟黃姓等15名不同店面業者約定，收受經營商業產生廢棄物，由張男指派共犯陳男、張男駕駛小貨車前往收受，張男再看排班情況，指示小貨車開往環保市場與垃圾車對接，或是指定將小貨車開到一間羽球場前對接。

張員等人因此向13名業者總計收受282萬餘元賄款，由張員等多名清潔隊員分贓，圖利業者81萬餘元。其中一名陳姓清潔隊員，另與余姓業者達成1萬3000元賄款約定，協助清運。

▲各業者大多是由中間人介紹後，找上張姓清潔員等人，依垃圾量評估價格。（圖／記者許權毅攝）



攤開配合業者包含薑母鴨店、多間檳榔攤、豪品鐵板燒店逢甲等連鎖店、麻辣火鍋、牛排店、麵攤、石頭火鍋、汽車修配廠、美髮設計工作室、環保市場攤位以及西屯一間統一7-11超商。

豪品鐵板燒負責人洪男說，自2020年透過環保局人員「阿彥」介紹張姓清潔隊員，協助清運烏日店、逢甲店、健行店、大雅店、大墩店。價格從每月5000元至11000元不等，由各店店長以現金繳交，時間將近4年。

西屯某統一超商店長王女供稱，從2023年12月底，透過一名暱稱「豪」的人士幫忙清運每日垃圾，每月費用為3500元，由大夜班人員以現金方式交給清運人員，否認知悉有清潔隊成員幫忙清運。

▲西屯某7-11竟然找非法管道協助清運垃圾。（示意圖／ETtoday資料照）

全案經檢方密集傳訊被告及證人，交互比對共同被告間說詞、對話紀錄及行車軌跡等資料，認被告張男等24人涉犯公務員對於違背職務行為收受賄賂、非公務員對於公務員關於違背職務之行為交付賄賂、對主管事務圖利、非法清除、處理廢棄物等罪嫌重大，2名張男、1名陳男遭收押，近日起訴24人。