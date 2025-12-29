　
地方 地方焦點

金門總預算超編疑義　議會斥：縣府莫作團結和諧破壞者

▲▼ 金門縣議會籲縣府莫作團結和諧破壞者(圖／記者鄭逢時攝)

▲金門縣議會籲縣府莫作團結和諧破壞者(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣議會第八屆第六次定期大會今（29）日召開專案報告，於議程進行時，議會針對日前副縣長李文良回應媒體時，指稱115年度總預算案遭議會延後納入審查，是府會溝通疑義部分，議會為避免偏頗論點誤導鄉親認知，特別進行澄清。

金門縣議會表示，金門縣歲計短絀近四年新高，致使縣府財政結構陷嚴重危機，而議員均恪盡監督職權，以確保預算審議品質，並呼籲縣府常溝通協調，莫作團結和諧破壞者。

議會進一步指出，對縣府近年預算控管失靈的情況感到憂心忡忡。金門縣115年度總預算案在歲入歲出相抵後，短絀金額高達32億6,366萬元，創下近四年來新高；另編列教育基金支出13項校舍與體育館新建工程，總經費約25億餘元，龐大支出已使縣庫水位迅速下滑，財政狀況亮起高度警訊。

在縣庫缺口持續擴大，且《財政收支劃分法》修法仍具不確定性的情況下，縣府不應以「歷年皆有逆差」為由，輕描淡寫甚至粉飾當前的財政困境。議會並引據資料提醒，縣府長期處於「花錢無數、賺錢無方」的入不敷出狀態，以前將特種基金繳回縣庫的作法，僅是「飲鴆止渴」，無法從根本解決財庫短絀問題。

議會建請縣府務必正視財政紀律，提出具體可行的開源節流對策，並妥善規劃中長期財務方案，以確保縣政穩健與永續發展。

▲▼ 金門縣議會籲縣府莫作團結和諧破壞者(圖／記者鄭逢時攝)

同時議會也表示，將恪盡監督職權，確保納稅人的每一分血汗錢都用在刀口上。在縣府資料未完備、說明未充分之前，議會堅持審慎推動實質審議，以確保縣政的永續發展與財政健全，絕非無端阻撓。議會並呼籲縣府常溝通協調，以爭取議員的全力支持。

最後洪允典議長呼籲縣政府行政團隊應深刻自我省思、策進開源節流，正視財政赤字擴大之重大警訊，而非透過媒體發表誤導性言論。希望府會雙方應在相互尊重的信任基礎上加強溝通，齊心為金門鄉親的社會福祉與財政永續負責。

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

金門縣議會第八屆第六次定期大會今（29）日召開專案報告，洪允典議長偕同陳泱瑚、陳錦偉、洪鴻斌、張雲量、王國代等議員及縣府官員至水頭港大型旅客服務中心現地實勘，由於現場尚在趕工，議員也陸續提出許多意見，甚至也有議員表示建築物外型有像一根根的煙囪，搞得很像工廠一樣，洪允典要求港務處盡速納入改善。

金門93歲國民黨老黨員插鼻胃管參加黨慶

2026金門縣長徵召陳玉珍？李乾龍：遵照制度來

李乾龍談鄭習會：對化解兵兇戰危具正面意義

未與民眾充份溝通　金縣府特定行業管理規定遭擱置

金門新聞金門金門縣議會

