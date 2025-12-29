　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共圍台軍演！國軍尚未全員召回　海巡在北部外海對峙海警船中

▲國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

共軍東部戰區今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，國防部表示，中共此次一共有5個演訓區範圍劃設在我12海浬內，對台灣形成包圍態樣，增加台海衝突風險；面對可能擦槍走火的風險，國軍在戰略層級、作戰層級、戰術層級上有各項應對措施，依據敵情威脅程度，授權海軍六二部隊、空軍空作部及各作戰區的指揮官做適切作為，不過目前沒要求部隊全員召回。另外，海巡署提到北部海域24海浬內有2艘中共海警船，我方採一對一方式應對驅離，目前還在對峙中。

共軍在東部海域無預警再開設一個演訓區

中共解放軍東部戰區發言人施毅29日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

針對共軍「正義使命-2025」演習，國防部29日下午召開臨時記者會說明。國防部情次室次長謝日升中將指出，今早中共東部戰區宣布對台實施軍演的區域有5個，接著中共海事局公告內容增加了第6及第7區，7個演訓區皆於明早8時至晚間6時進行實彈射擊，禁止船舶進入，不過據國防部掌握，共軍明上午9時至11時在我東部海域無預警再開設一個演訓區（圖8號）。

謝日升指出，截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。謝日升也提到，目前為止國軍掌握到共軍3艘航母沒參加此次針對性的軍演，另共軍075型兩棲攻擊艦的確在台灣東南外海，會透過聯合情監偵掌握，必要時會有多元手段適切監控。

採取一對一緊盯靠近、驅離

中共海警船部分，海巡署副署長謝慶欽說明，海巡署昨已偵獲2艘海警船在東部海域異常停留，目前共掌握14艘在我周邊海域，包括金門烏坵、馬祖、東沙海域，都在限制水域上，貼著我領海基線航行，海巡派遣艦艇1對1對應，併航監控、強制驅離，利用廣播無線電、LED燈、造浪、操船技巧等各種手段逼迫其往外航行，目前還在進行中，不過海警船尚未有抵近基隆、台南、高雄、花蓮等4港口的狀況，海巡署一定會保持航道安全跟順暢。

有關傳中共海警船1302在北部海域已進入20海浬內，且停留逾期12小時未出去，謝慶欽說，今早在北部海域偵測到2艘海警船，分別是1302跟1303，後者由宜蘭艦驅離，「兩艘在一起」，海巡署採一艦一艇方式，分別一對一對應，都在限制水域24海浬內航行，最近時距離曾進入3海浬，我方派出2艘海巡艦艇，採取一對一緊盯靠近、驅離，現在還在對峙中。

▲海巡署副署長謝慶欽。（圖／記者李毓康攝）

▲海巡署副署長謝慶欽。（圖／記者李毓康攝）

由於此次中共釋出的演習範圍緊貼我國領海基線，謝日升說，一共有5區，除南部海域外，包括北部、澎湖馬公旁邊、東部等都已把範圍劃設在12海浬內，的確對台灣形成包圍態樣，而增加台海衝突風險是共軍主要目的之一。國防部作計室次長連志威中將表示，國軍透過聯合情監偵嚴密掌握共機、艦動態，當第一時間中共機、艦進入應變區，我方海空戰備兵力採取併航監控、飛彈追監等相應措施 ，會持續關注中共後續演訓發展，並採取必要作為來適切回應。

對於外界關切國軍如何應對中共機、艦進入我領空及領海，連志威說，針對共軍各項可能活動有擦槍走火風險，都在國軍經常戰備時期突發處置狀況裡；依照聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊時都擁有採取武力自我防衛的權力，因此國軍針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，有各種可以相應的告警、通報、驅離，甚至併航監控或追監措施，都是在授權舉證與律定交戰規則中，依據敵情威脅程度，授權第一線部隊跟作戰單位可以採取適時應對。

▲國防部作計室次長連志威中將。（圖／記者李毓康攝）

▲國防部作計室次長連志威中將。（圖／記者李毓康攝）

連志威進一步指出，在授權舉證裡，國軍首先針對作戰單位，有海軍六二部隊（艦指部）、空軍空作部及各作戰區去管制三軍的戰備部隊來遂行戰備應處作為，包含戰備警巡、機艦應處，因此會由這些單位的指揮官，全面運用共同圖像來掌握當天海空情狀態，指導部隊做適切作為。

連志威說明，此次國軍及時開設應變中心實施立即戰備操演，接著依據執行的戰備徵詢、相關應變任務的既定編組來做人員編配，未來隨威脅程度、敵情徵候適切上調兵力來增加預應彈性。

傳美國軍機飛抵台灣附近

面對此次中共軍演，國軍是否做「全員召回」？連志威表示，國軍戰備應變都是有規範及計畫，因此今天立即備戰操演，是國軍已經排定好的戰備應變編組中，按計畫、現行作業程序等有序方式來要求部隊執行，所以會按照應變編組需求去編組適切人力做相應預應，目前沒要求部隊召回，而是由部隊指揮官按編組計畫來執行。

國防部發言人孫立方中將強調，任何以武力脅迫方式去希望解決歧見或爭端方式都不可取，近幾年來中共不斷加大對我壓迫力道及軍演規模不斷成長，這樣會造成更多風險，而國軍必須在確保國家安全跟主權前提下作相對應處作為，當這樣的對峙不斷升高，兩岸之間只會累積衝突風險，對解決歧異跟爭端不會有任何幫助。

另外，傳美國軍機飛抵台灣附近，謝日升表示，是否有其他國家軍機在台海周邊活動？當然有，台海周圍只要在國際航道上，的確有很多其他飛機活動，至於哪國軍機或來做什麼，這部分他沒辦法多作說明。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

孫德榮批朱孝天「F4最不紅」　怒轟：就你問題最多

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

相關新聞

IPAC強烈譴責中共軍演：企圖將武力恐嚇常態化　積極為潛在衝突做準備

IPAC強烈譴責中共軍演：企圖將武力恐嚇常態化　積極為潛在衝突做準備

共軍東部戰區昨天宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，今（30日）更近一步展開實彈演習。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）發布聲明強烈譴責，這類軍事行動絕非「常態」。種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。

傳國軍後備幹部在群組吹捧共軍　後指部：非現任輔導幹部已被退群

傳國軍後備幹部在群組吹捧共軍　後指部：非現任輔導幹部已被退群

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

中共軍演影響逾10萬旅客　民進黨團：企圖昭然若揭、國際不會支持

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

軍演啟動後首露面！　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導權

共軍無人機俯瞰台北101？　謝寒冰喊怪怪的：看後續是否有其他影片

共軍無人機俯瞰台北101？　謝寒冰喊怪怪的：看後續是否有其他影片

中共共軍國軍國防部領海正義使命-2025海巡海警船

免費訂閱《ETtoday電子報》
