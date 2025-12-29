中共圍台軍演！國軍尚未全員召回　海巡在北部外海對峙海警船中

▲國防部情次室次長謝日升中將。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

共軍東部戰區今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，國防部表示，中共此次一共有5個演訓區範圍劃設在我12海浬內，對台灣形成包圍態樣，增加台海衝突風險；面對可能擦槍走火的風險，國軍在戰略層級、作戰層級、戰術層級上有各項應對措施，依據敵情威脅程度，授權海軍六二部隊、空軍空作部及各作戰區的指揮官做適切作為，不過目前沒要求部隊全員召回。另外，海巡署提到北部海域24海浬內有2艘中共海警船，我方採一對一方式應對驅離，目前還在對峙中。

共軍在東部海域無預警再開設一個演訓區

中共解放軍東部戰區發言人施毅29日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。





▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

針對共軍「正義使命-2025」演習，國防部29日下午召開臨時記者會說明。國防部情次室次長謝日升中將指出，今早中共東部戰區宣布對台實施軍演的區域有5個，接著中共海事局公告內容增加了第6及第7區，7個演訓區皆於明早8時至晚間6時進行實彈射擊，禁止船舶進入，不過據國防部掌握，共軍明上午9時至11時在我東部海域無預警再開設一個演訓區（圖8號）。

謝日升指出，截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。謝日升也提到，目前為止國軍掌握到共軍3艘航母沒參加此次針對性的軍演，另共軍075型兩棲攻擊艦的確在台灣東南外海，會透過聯合情監偵掌握，必要時會有多元手段適切監控。

採取一對一緊盯靠近、驅離

中共海警船部分，海巡署副署長謝慶欽說明，海巡署昨已偵獲2艘海警船在東部海域異常停留，目前共掌握14艘在我周邊海域，包括金門烏坵、馬祖、東沙海域，都在限制水域上，貼著我領海基線航行，海巡派遣艦艇1對1對應，併航監控、強制驅離，利用廣播無線電、LED燈、造浪、操船技巧等各種手段逼迫其往外航行，目前還在進行中，不過海警船尚未有抵近基隆、台南、高雄、花蓮等4港口的狀況，海巡署一定會保持航道安全跟順暢。

有關傳中共海警船1302在北部海域已進入20海浬內，且停留逾期12小時未出去，謝慶欽說，今早在北部海域偵測到2艘海警船，分別是1302跟1303，後者由宜蘭艦驅離，「兩艘在一起」，海巡署採一艦一艇方式，分別一對一對應，都在限制水域24海浬內航行，最近時距離曾進入3海浬，我方派出2艘海巡艦艇，採取一對一緊盯靠近、驅離，現在還在對峙中。





▲海巡署副署長謝慶欽。（圖／記者李毓康攝）

由於此次中共釋出的演習範圍緊貼我國領海基線，謝日升說，一共有5區，除南部海域外，包括北部、澎湖馬公旁邊、東部等都已把範圍劃設在12海浬內，的確對台灣形成包圍態樣，而增加台海衝突風險是共軍主要目的之一。國防部作計室次長連志威中將表示，國軍透過聯合情監偵嚴密掌握共機、艦動態，當第一時間中共機、艦進入應變區，我方海空戰備兵力採取併航監控、飛彈追監等相應措施 ，會持續關注中共後續演訓發展，並採取必要作為來適切回應。

對於外界關切國軍如何應對中共機、艦進入我領空及領海，連志威說，針對共軍各項可能活動有擦槍走火風險，都在國軍經常戰備時期突發處置狀況裡；依照聯合國憲章第51條規定，任何主權國家遭受外來武裝攻擊時都擁有採取武力自我防衛的權力，因此國軍針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，有各種可以相應的告警、通報、驅離，甚至併航監控或追監措施，都是在授權舉證與律定交戰規則中，依據敵情威脅程度，授權第一線部隊跟作戰單位可以採取適時應對。

▲國防部作計室次長連志威中將。（圖／記者李毓康攝）

連志威進一步指出，在授權舉證裡，國軍首先針對作戰單位，有海軍六二部隊（艦指部）、空軍空作部及各作戰區去管制三軍的戰備部隊來遂行戰備應處作為，包含戰備警巡、機艦應處，因此會由這些單位的指揮官，全面運用共同圖像來掌握當天海空情狀態，指導部隊做適切作為。

連志威說明，此次國軍及時開設應變中心實施立即戰備操演，接著依據執行的戰備徵詢、相關應變任務的既定編組來做人員編配，未來隨威脅程度、敵情徵候適切上調兵力來增加預應彈性。

傳美國軍機飛抵台灣附近

面對此次中共軍演，國軍是否做「全員召回」？連志威表示，國軍戰備應變都是有規範及計畫，因此今天立即備戰操演，是國軍已經排定好的戰備應變編組中，按計畫、現行作業程序等有序方式來要求部隊執行，所以會按照應變編組需求去編組適切人力做相應預應，目前沒要求部隊召回，而是由部隊指揮官按編組計畫來執行。

國防部發言人孫立方中將強調，任何以武力脅迫方式去希望解決歧見或爭端方式都不可取，近幾年來中共不斷加大對我壓迫力道及軍演規模不斷成長，這樣會造成更多風險，而國軍必須在確保國家安全跟主權前提下作相對應處作為，當這樣的對峙不斷升高，兩岸之間只會累積衝突風險，對解決歧異跟爭端不會有任何幫助。

另外，傳美國軍機飛抵台灣附近，謝日升表示，是否有其他國家軍機在台海周邊活動？當然有，台海周圍只要在國際航道上，的確有很多其他飛機活動，至於哪國軍機或來做什麼，這部分他沒辦法多作說明。