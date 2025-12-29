　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

▲▼Uni AIR,立榮航空,客機,航班,空中巴士A321,B-16210,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A321。（圖／記者李毓康攝）

▲華信航空及立榮航空明天馬祖航班全天取消，金門航班明天晚間六點後復飛。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中共解放軍東部戰區今天宣布，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行演習。對此，華信航空及立榮航空晚間公告，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消。

解放軍東部戰區微信公眾號今上午發布快訊，12月29日起中國人民解放軍東部戰區在台海周邊軍演範圍更近、更廣，包括組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼立榮航空明天航班異動。（圖／取自立榮航空官網）

▲▼立榮航空明天航班異動。（圖／取自立榮航空官網）

▲▼立榮航空明天航班異動。（圖／取自立榮航空官網）

立榮航空表示，因受空域管制影響，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消，另有6班次延後起飛，並於晚間6時後加開6班次。

根據公告，立榮航空明天延後航班包括台中-金門B7-8965、金門-台中B7-8966、台南-金門 B7-8991、金門-台南B7-8992、高雄-金門B7-8927、金門-高雄B7-8928。

華信航空也公告，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消；因應旅客機位需求，將於晚間6時後加開2班往返台北-金門加班機，今天晚間起開放訂位。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

天冷用暖暖包「別直接貼膚」！醫師示警：不是不痛就代表安全

曹西平66歲猝逝家中！上節目必帶哨子背後有洋蔥

300萬遺產稅繳不出！他急問「能從老爸帳戶扣？」　專家解答

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子「翻盤關鍵」：快去找

iPhone嗶一下進站！北捷可以刷手機搭車了　怎麼用懶人包看這

加LINE「外國人衝擊反應」　她尷尬了！全場炸鍋：1款APP難取代

「台灣特權量表」爆紅！20項指標曝光　網測完驚：蠻準

為什麼總抓不住他的心？日網2025戀愛心理學排行榜：揭開吸引力與破局的科學真相

台人秒懂　老爸傳訊「有帶鎖息？」一票笑：隱藏語言能力測驗

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

生活熱門新聞

曹西平猝逝享壽66歲　墨鏡哨子「醜八怪」成絕響

台積電5職缺「文組的天花板」　網曝：比工程師更賺

估跌破7℃！　入冬最強冷空氣將凍3天

「客人訂位4大1小」不要兒童椅　店員追問傻眼

iPhone嗶進站！北捷刷手機搭車3步驟搞定

喝咖啡、茶算水嗎　營養師揭驚人真相！

曹西平驟逝遺產惹議　律師教戰乾兒子：快去找

這間店神處理食安問題！全跪：今年最佳公關

變天！　今「雨最大」地區曝

「寒流機率偏高」圖看跨年後跌到10℃

未來4年走大運！「3生肖」2026年起與財神結伴

「國軍後備幹部」群組對話疑曝光！吹捧解放軍、猛酸政府

更強冷氣團濕→乾　2次最低溫點探7℃

快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

更多熱門

相關新聞

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

長榮航空1架紐約飛往台北BR31航班，25日轉降大阪關西機場時，竟有2名疑似台灣旅客被檢查出攜帶槍枝。對此，長榮航空表示，該航班因天氣轉降，並依規定安排旅客下機安檢，過程中發現旅客攜帶不符規範物品，已交由執法單位處理。

台灣國嗆赴雙城認賊作父　蔣：陸委會核准

台灣國嗆赴雙城認賊作父　蔣：陸委會核准

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

北捷驚魂未定蔣萬安執意赴上海　他轟：棄市民於不顧

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

華信航空今全航線折800元　台灣虎航飛日本1799元起

機艙突竄白煙！乘客驚「會不會起火」　立榮航空致歉

機艙突竄白煙！乘客驚「會不會起火」　立榮航空致歉

關鍵字：

共機馬祖航班立榮航空華信航空

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面