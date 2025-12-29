快訊／華信、立榮明天馬祖航班全取消　金門航班18:00前停飛

▲華信航空及立榮航空明天馬祖航班全天取消，金門航班明天晚間六點後復飛。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中共解放軍東部戰區今天宣布，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行演習。對此，華信航空及立榮航空晚間公告，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消。

解放軍東部戰區微信公眾號今上午發布快訊，12月29日起中國人民解放軍東部戰區在台海周邊軍演範圍更近、更廣，包括組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，針對台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

▲▼立榮航空明天航班異動。（圖／取自立榮航空官網）

立榮航空表示，因受空域管制影響，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消，另有6班次延後起飛，並於晚間6時後加開6班次。

根據公告，立榮航空明天延後航班包括台中-金門B7-8965、金門-台中B7-8966、台南-金門 B7-8991、金門-台南B7-8992、高雄-金門B7-8927、金門-高雄B7-8928。

華信航空也公告，明天台灣往返馬祖航線全日取消，台灣往返金門航線晚間6點前全數取消；因應旅客機位需求，將於晚間6時後加開2班往返台北-金門加班機，今天晚間起開放訂位。