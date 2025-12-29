國軍尚未規畫升第二級戰備　沒有全員召回狀況

▲有官兵抱怨參謀總長與副總長的命令不同，讓他不知道要聽誰的。（圖／翻攝自Threads帳號「kaobeizhangguan2026」）

記者蘇靖宸／台北報導

中共今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，演習範圍涵蓋我領海，且將於明日進行實彈射擊。對此，有基層國軍收到長官訊息，要求晚間6時開始召回休假人員，但另則訊息則指出副總長宣達暫緩實施人員召回，讓他覺得「我也不知道要聽誰的」。不過據了解，國防部目前尚未升級戰備至第二級，但因處在立即戰備操演階段，的確有加強整體的戒備，考量現在部隊編現比，勢必有一定的人力需求，所以導致原本有休假或輪休的官士兵受到影響，不過尚未有全員召回狀況。

按照應變需求去編組適切人力

國防部29日下午召開臨時記者會，針對中共實彈射擊的應處作為進行說明。對此次中共軍演，國軍是否做「全員召回」？國防部作計室次長連志威中將表示，國軍戰備應變都是有規範及計畫，因此今天立即備戰操演，是國軍已經排定好的戰備應變編組中，按計畫、現行作業程序等有序方式來要求部隊執行，所以會按照應變編組需求去編組適切人力做相應預應，目前沒要求部隊召回，而是由部隊指揮官按編組計畫來執行。

但有網友在社群媒體「Threads」上說，「總長說召回，副總長說待命，我也不知道要聽誰的。今天1800開完會才會確定是否提升至二級加強戒備，所以請目前休假人員先行待命，屆時1800確定提升後再依據緊召名冊時間2、4、6小時內返營，有不知道返營時間的請詢問值星」。

根據該網友提供的兩張LINE截圖，第一張是於下午3時36分發出的訊息，其顯示，「1.今日休假人員調整，有必須緊急事故一定要休向我回報；2. 1800開始休假人員召回，區分2、4、6小時，2300前所有人員返營後回報；3.今日無外散宿；4.一類務必帶野炊器具，輸具不夠採梯次運輸，優先滿足必要器具；5.在外野炊前吃加熱式餐盒；6.個人打好一日突擊包裝載；7.所有人員著裝改透氣衫、全裝」。

維持立即備戰操演常態

另一張圖則為下午4時15分發出的訊息，內容顯示為副總長在下午3時50分的臨時會議上，宣達維持立即備戰操演常態危機處理，暫緩提升二級，另現階段僅完成召回規劃，暫緩實施人員召回。

據《ETtoday新聞雲》了解，國防部目前尚未升級戰備至第二級規劃，但因處在立即戰備操演階段，的確有加強整體的戒備，考量現在部隊編現比，勢必有一定的人力需求，所以導致原本有休假或輪休的官士兵受到影響，不過尚未有全員召回狀況；如果是全員召回，會像是漢光演習時發布「電光操演」命令，一定距離內的官士兵必須緊急回營，但現階段戰備層級還未到此狀，仍有駐守外島的官兵還在本島休假。

國防部先前曾指出，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅。若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。

至於何謂各部隊可不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務？國防部作計室次長連志威中將29日在記者會上表示，國軍針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，有各種可以相應的告警、通報、驅離，甚至併航監控或追監措施，都是在授權舉證與律定交戰規則中，依據敵情威脅程度，授權第一線部隊跟作戰單位可以採取適時應對。

連志威也說，在授權舉證裡，國軍首先針對作戰單位，有海軍六二部隊（艦指部）、空軍空作部及各作戰區去管制三軍的戰備部隊來遂行戰備應處作為，包含戰備警巡、機艦應處，因此會由這些單位的指揮官，全面運用共同圖像來掌握當天海空情狀態，指導部隊做適切作為。