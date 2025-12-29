美麗島民調／6成不支持卓榮泰不副署　59.9%不信大法官中立客觀

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者呂佳賢攝）

《美麗島電子報》今（29日）公布最新「12月國政民調」，針對「行政院長卓榮泰不副署」，結果顯示，有26.7%認為總統和行政院長可以決定要不要接受立法院法律，60.0%認為不可以。另外，針對「大法官評價」，結果顯示，有24.7%民眾表示相信，比2024年7月減少11.3個百分點，另外，有59.9%不相信，比2024年7月增加8.4個百分點， 換言之，6成民眾顯然不相信司法院目前的8位大法官在行使職權時能夠做到公正無私與中立客觀。

民眾如何看待卓榮泰不副署

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「我們國家不論是哪一個黨執政，您認為立法院院會三讀通過的法律，總統和行政院長可不可以自己決定要不要接受」，結果顯示，有26.7%認為總統和行政院長可以如此，60.0%認為不可以，未明確回答有13.3%，反映出部分民眾對憲法的理解程度與民主制度的認知仍有待加強。

進一步分析，調查可見民眾對此議題看法與其既定政治立場明顯有關，而滿意賴總統或卓院長表現的民眾、民進黨支持者等群，雖超過5成認為總統和閣揆可決定是否接受立法院三讀通過的法律，但也有3成多認為總統和閣揆不可如此，反映出泛綠陣營相對藍白陣營與中立民眾而言，泛綠陣營內部的看法存在較大的分歧。

民眾如何看待大法官

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「我國憲法規定司法院有15位大法官但是目前只有8位，大法官人數不足，已經影響憲法法庭的召開與判決。您相不相信目前司法院8位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉」，有24.7%民眾表示相信，其中7.1%很相信、17.6%還算相信，比2024年7月減少11.3個百分點，另外，有59.9%不相信，其中37.6%很不相信、22.3%有點不相信，比2024年7月增加8.4個百分點，未明確回答有15.4%。

換言之，6成民眾顯然不相信司法院目前的8位大法官在行使職權時能夠做到公正無私與中立客觀。

民眾如何看待賴清德批評在野獨裁

《美麗島電子報》調查，詢問民眾「賴總統說立法院最近有幾項三讀通過的法律，會傷害國家財政和台灣的民主與安全，而且指控這是在野黨立委在國會『立法濫權、在野獨裁』的結果，您認不認同賴總統的說法」，結果顯示有36.8%表示認同，其中21.0%很認同、15.8%還算認同，另外有49.9%民眾不認同，其中34.5%很不認同、15.4%有點不認同，未明確回答的有13.3%。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。