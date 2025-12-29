共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

記者郭運興／台北報導

中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，國防部召開臨時記者會說明，被問到「假設共機艦真的進入領空領海，如何應處？是否會被視為第一擊」，國防部表示，針對共軍各項可能活動，可能會有擦槍走火風險，國軍在經常戰備突發狀況處置規定，已經針對共軍威脅態樣，律定交戰規則，賦予第一線官兵可以依照敵情威脅的態樣，採取必要措施。

▲國防部召開臨時記者會，作計室次長連志威中將說明針對中共實彈軍演應處作為。（圖／記者李毓康攝）

針對「軍演5區域劃設到我們領海基線以內，假設共機艦真的進入領空領海，如何應處？是否會被視為第一擊？如何接戰」？國防部表示，針對共軍各項可能活動，可能會有擦槍走火風險，國軍在經常戰備突發狀況處置規定以內，已經針對共軍威脅態樣，律定交戰規則，賦予第一線官兵可以依照敵情威脅的態樣，採取必要措施。

國防部指出，針對交戰規則，依照聯合國憲章，任何主權國家遭受外來武裝攻擊，擁有採取武力進行自我防衛的固有權力，因此針對戰略層級、作戰層級、戰術層級各項應對措施，各種可能採取告警、通報、驅離、併航監控、追監等等相應措施，都是處於交戰規則當中，依據敵情的威脅程度，授權第一線部隊跟作戰單位採取適時應對，必須給予適切的規範，國防部已經做了明確規範。

記者追問「作戰單位是哪個層級指揮官可以下這樣的決心」？國防部回應，首先是針對作戰單位，現在由62部隊、空作部、作戰區管制戰備部隊，遂行戰備應處作為，因此會由作戰區、62部隊、空作部的指揮官，全面運用共同圖像掌握海空情狀況，指導部隊採取適切作為，採取必要回應。

國防部表示，針對中共是否執行實彈射擊，這個決定權在他們，但國軍秉持料敵從寬態度，把每一個狀況都考量進去，做好萬全準備，藉這個機會嚴正聲明，在台海周圍，特別是在說明區域內，此時實施實彈射擊不僅僅是造成軍事壓迫，還可能對國際社會、周邊國家帶來更複雜的衝突挑戰。