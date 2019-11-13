「5核彈」炸韓國瑜？陳其邁舉宇昌案：別拿國民黨做的事抹黑民進黨

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜自稱有「5顆核彈」等著他，將在選舉期間抹黑攻擊自己。對此，行政院副院長陳其邁13日受訪時以興票案、宇昌案為例反擊，強調國民黨才是抹黑慣犯。

韓國瑜日前回防高雄，參加高雄市競選總部幹部授證大會，也為自家立委候選人站台，被問及有關有媒體問到是否選舉資源不平等，韓國瑜又自爆有「5顆核彈」在等著他，還有「老大哥」正在睜大眼睛看也即將出手，但對於5顆核彈和老大哥是誰，他沒有透露，留給外界想像。

陳其邁13日受訪時表示，今天宣布參選的宋楚瑜，之前的興票案就是國民黨炮製的，蔡英文的宇昌案也是國民黨炮製的，「他們當時還大剌剌出示資料丟給特定的媒體操作，這都是事實」。

陳其邁批評，「國民黨自己過去是慣犯，不要把過去國民黨做的這些事情來抹黑民進黨，我想大家不健忘，都知道國民黨過去不知道做了哪些事情，大家印象應該都還很深刻。宇昌案也是之前的事情而已，到最後還當事人還清白都已經來不及。」

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