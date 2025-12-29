正妹教律師媽玩OnlyFans！粉絲暴動：你媽比較辣

▲這種「母女共事」模式在當地引發兩極評價。（圖／翻攝自Instagram／bubblebabyz0）



記者楊庭蒝／綜合報導

這下尷尬了！英國近來出現一股「母女檔」攜手進軍成人平台 OnlyFans 的奇特浪潮，原本是女兒帶領母親入行，沒想到最後媽媽竟然比女兒還要紅！一名 23 歲的正妹模特兒 Madelynn 透露，自從她教了曾任職律師的媽媽如何經營社群後，現在粉絲全跑去對 51 歲的媽媽獻殷勤，甚至直言：「妳媽比妳還辣！」

根據太陽報報導，這對住在美國內華達州的母女檔 Madelynn 與 Jennie 原本過著截然不同的生活。女兒 Madelynn 本身就是年收破百萬英鎊（約新台幣 4000 萬元）的頂尖模特兒，而媽媽 Jennie 則是擁有 20 年資歷的專業律師。在女兒的鼓勵下，Jennie 決定辭去高壓的法律工作，轉身投入成人產業，沒想到竟意外開啟了「職涯第二春」。

Madelynn 無奈表示，她本想幫媽媽找點外快，結果卻「創造了一個怪物」。現在只要她發布美照，下方的熱門評論全是關於媽媽的，甚至還有男粉絲為了引起媽媽注意而冷落她。不僅如此，母女倆私下還會為了衣服「開戰」，媽媽常大搖大擺進她房間問：「妳覺得粉絲會喜歡這套嗎？」讓 Madelynn 當場崩潰。

不過，這類「母女合體」也引來不少衛道人士抨擊。對此，她們大方回應，與其在傳統職場被老闆當成垃圾對待、連親人葬禮都不能請假，不如趁年輕賺取財富自由。面對粉絲提出的「不道德要求」，這幾對母女檔也設下嚴格防線，強調只會合拍內衣或比基尼照，絕對不會有任何不倫或肢體接觸，直言：「那種要求真的很噁心，請自重！」

