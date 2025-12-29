　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝中共軍演又多劃1區　國防部：偵獲89架次共機、共艦與海警船各14艘

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

共軍東部戰區今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，比2022年時任美眾議長裴洛西訪台後的軍演更抵近台灣本島。國防部表示，今早同步掌握共軍在東部海域增加一個演訓區，截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

國防部29日下午召開臨時記者會，針對中共實彈射擊的應處作為進行說明。情次室次長謝日升中將報告，今早中共東部戰區早7時半宣布對台實施針對軍演，原先公告的新聞稿公告5個聯合演訓區，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等演練科目；中共海事局早8時18分宣布明早8時至晚間6時，在除上述5區外，另增加第6及第7區實施實彈射擊，禁止船舶進入；接著北京國際航行通告室發布飛航公告，在30日相同時間，在台北飛航情報區共有7處「危險區」，限制高度從地表至無限高。

謝日升說，今早同步掌握共軍在東部海域增加一個演訓區（圖8號），截至今中午12時20分，也發現中共海警局編組艦船在台海周邊，在馬祖、烏坵海域綜合執法巡查。截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

國防部作計室次長連志威中將說，國軍依照突發狀況處置規定及時應處，並且視敵情威脅徵候及威脅程度，已開設應變中心，並下達立即戰備操演去妥適對應共軍由演轉戰威脅，後續持續掌握共軍威脅程度，採取必要作為，妥適對應。

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽指出，解放軍今早7時30分宣布軍演後，海巡同一時間偵獲4艘海警船，航近北、東海域，目前增加到14艘，包含侵擾馬祖、金門烏坵、東沙外離島等，海巡署立即調派艦船艇在各海域對應，部署14艘艦船艇，以1對1方式併航監控、強制驅離，並派遣待命艦艇支援，且同步成立應變中心，偕同國防部對應監控。

▼國防部召開臨時記者會，海委會海巡署副署長謝慶欽說明針對中共實彈軍演應處作為。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 國防部召開臨時記者會，海委會海巡署副署長謝慶欽說明針對中共實彈軍演應處作為。（圖／記者李毓康攝）

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，國防部召開臨時記者會說明，被問到「假設共機艦真的進入領空領海，如何應處？是否會被視為第一擊」，國防部表示，針對共軍各項可能活動，可能會有擦槍走火風險，國軍在經常戰備突發狀況處置規定，已經針對共軍威脅態樣，律定交戰規則，賦予第一線官兵可以依照敵情威脅的態樣，採取必要措施。

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

張競：大陸軍演首次影響飛航

張競：大陸軍演首次影響飛航

陸海警加入圍台軍演 路徑以「中國結」顯示具弦外之音

陸海警加入圍台軍演 路徑以「中國結」顯示具弦外之音

解放軍「一次比一次靠近」 他曝最慘狀況

解放軍「一次比一次靠近」 他曝最慘狀況

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

