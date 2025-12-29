曝中共軍演又多劃1區　國防部：偵獲89架次共機、共艦與海警船各14艘

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者蘇靖宸／台北報導

共軍東部戰區今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，比2022年時任美眾議長裴洛西訪台後的軍演更抵近台灣本島。國防部表示，今早同步掌握共軍在東部海域增加一個演訓區，截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

國防部29日下午召開臨時記者會，針對中共實彈射擊的應處作為進行說明。情次室次長謝日升中將報告，今早中共東部戰區早7時半宣布對台實施針對軍演，原先公告的新聞稿公告5個聯合演訓區，對我執行海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等演練科目；中共海事局早8時18分宣布明早8時至晚間6時，在除上述5區外，另增加第6及第7區實施實彈射擊，禁止船舶進入；接著北京國際航行通告室發布飛航公告，在30日相同時間，在台北飛航情報區共有7處「危險區」，限制高度從地表至無限高。

謝日升說，今早同步掌握共軍在東部海域增加一個演訓區（圖8號），截至今中午12時20分，也發現中共海警局編組艦船在台海周邊，在馬祖、烏坵海域綜合執法巡查。截至下午3時，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。

國防部作計室次長連志威中將說，國軍依照突發狀況處置規定及時應處，並且視敵情威脅徵候及威脅程度，已開設應變中心，並下達立即戰備操演去妥適對應共軍由演轉戰威脅，後續持續掌握共軍威脅程度，採取必要作為，妥適對應。

海洋委員會海巡署副署長謝慶欽指出，解放軍今早7時30分宣布軍演後，海巡同一時間偵獲4艘海警船，航近北、東海域，目前增加到14艘，包含侵擾馬祖、金門烏坵、東沙外離島等，海巡署立即調派艦船艇在各海域對應，部署14艘艦船艇，以1對1方式併航監控、強制驅離，並派遣待命艦艇支援，且同步成立應變中心，偕同國防部對應監控。

▼國防部召開臨時記者會，海委會海巡署副署長謝慶欽說明針對中共實彈軍演應處作為。（圖／記者李毓康攝）