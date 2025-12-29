LIVE／中共圍台軍演緊貼我領海基線　國防部說明應處作為

記者蘇靖宸／台北報導

共軍東部戰區今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處緊貼我領海基線，比2022年時任美眾議長裴洛西訪台後的軍演更抵近台灣本島。對於國軍此次應處作為，國防部下午4時半召開記者會說明，《ETtoday新聞雲》全程直播。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

▲國防部29日釋出空軍F-16戰機監控共軍殲-16機畫面。（圖／國防部提供）

國防部上午以新聞稿表達強烈譴責，並表示已成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。接著，國防部於下午宣布4時半召開記者會說明國軍應處作為，並公布空軍F-16戰機監控共軍殲-16戰機、海軍田單軍艦監控共軍安陽艦畫面。

裴洛西2022年8月訪台離開後，共軍首次實施圍台軍演，代稱為「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練 」，接續有2024年5月23日至24日的「聯合利劍2024A」、2024年10月14日的「聯合利劍2024B」、2025年4月1日至2日的「海峽雷霆2025A」相關軍演至今已達7次。此次5個演習範圍中就有4處緊貼我領海基線，比裴洛西那次的軍演更逼近共軍更逼近台灣本島。