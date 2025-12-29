美麗島民調／賴清德不滿意度52.2%　連續半年超過半數

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（29日）公布最新「12月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有42.6%民眾信任賴清德、48.3%不信任。而賴清德施政滿意度，有40.6%滿意，相較上月減少0.3個百分點、另外有52.2%不滿意，不滿意賴總統執政表現已連續半年超過5成2，與就任時相較，不滿意民眾已增加26.9個百分點。另外，卓榮泰施政則是38.1%滿意，相較上月下降1.4個百分點、另有44.3%不滿意，上升0.5個百分點。

總統賴清德信任度、施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有40.6%滿意賴總統的執政表現，其中14.2%很滿意、26.4%還算滿意，相較上月減少0.3個百分點，另有52.2%不滿意，其中34%很不滿意、18.2%有點不滿意，則比上月減少1.1個百分點。

《美麗島電子報》指出，不滿意賴總統執政表現的民眾已連續半年超過5成2，並值得注意是與賴總統就任時相較，滿意賴總統執政的民眾僅減少4.6個百分點，但是不滿意的民眾卻增加26.9個百分點。

▼美麗島12月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）





針對「賴清德信任度」，有42.6%信任賴總統，其中17.8%很信任、24.8%還算信任，相較上月上升0.3個百分點，另有48.3%不信任賴總統，其中33.9%很不信任、14.4%有點不信任，則比上月微增0.2個百分點。

行政院長卓榮泰施政滿意度

針對「卓榮泰施政滿意度」，有38.1%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中14.8%很滿意、23.3%還算滿意，比上月減少1.4個百分點，另有44.3%不滿意，其中28.3%很不滿意、16%有點不滿意，比上月微增0.5個百分點，未明確回答的有17.6%。

《美麗島電子報》指出，另值得注意是與卓院長就任時相較，滿意卓院長施政表現的民眾雖已增加6.4個百分點，但是不滿意的民眾卻也同步增加25.5個百分點之多。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年12月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1083人（住宅電話705人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。