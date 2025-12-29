惡霸打媽媽遭親友圍毆！住院落跑遭亂刀殺死…頸上黑色佛牌被搶

▲台中一名李男是地方惡霸，住院期間外出，遭一名隆姓移工持刀殺死，搶奪佛牌（左）。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名李男素行不良，動手毆打媽媽、阿姨，結果遭親友教訓圍毆。李男傷重住院，卻半夜淋雨外出，過程中又遇到一名菲律賓移工隆男，莫名發生爭吵，結果遭隆男持刀殺死，還遭拔走脖子上戴的「黑色佛牌」，檢方近日偵結，依殺人罪起訴隆男，預計由國民法官審理。

檢警追查，菲律賓籍隆姓男子（音譯）今年9月6日深夜從女友租屋處來開，並拿取現場一把水果刀離開現場，徒步沿著潭子區潭興路行走，遇到原本在慈濟醫院內治療的李男，雙方不明原因發生爭吵。

▲李男事發前砸毀媽媽、阿姨住戶，結果遭表弟等人教訓。（圖／民眾提供）



隆男見狀，突然拿出水果刀把李男逼近農田小路，再持水果刀刺擊李男多下，導致李男胸背有多處穿刺傷，導致肺臟、肝臟受損，因氣胸、大量失血而亡。

隆男要離開現場時，竟然因為看見李男脖子上有黑色佛牌，趁李男已經沒有反應之際，把佛牌拿走，再於現場竹林內棄刀，落跑回住處，任由李男在現場倒臥，直到隔日清晨才被人發現陳屍。

檢方近日偵結，認為隆男涉犯殺人罪、竊盜罪，依法提起公訴，全案預計由國民法官法庭審理。

▲李男於住院期間，獨自冒雨離開醫院，結果在街頭遭亂刀殺死。（圖／民眾提供）



本案離奇在於，李男在9月初才因為糾紛案件，跟自己的媽媽、阿姨發生嚴重衝突，甚至動手毆打至親。結果李男遭表弟劉男等人教訓圍毆，導致手腳全斷，被救護車送往醫院治療，孰料，住院期間不明原因外出，甚至是冒著夜雨、不知目的的遊走，遇到正巧路過的隆男，遭到殺害。

當時有親友說，李男是地方頭痛人物，也常常在網路上跟人起衝突，有鄰居、親友跳出來指證，李男有吸食毒品、酗酒等情況，變成地方不定時炸彈，還曾出手毆打母親、阿姨，前幾個月也曾經毆打老婆，因為金錢跟家人起衝突，砸車、砸屋已經不是第一次，不料最終慘死街頭。