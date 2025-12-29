「連社會都教不了他」　台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

▲「台南雙警命案」的林信吾，29日下午在高等法院台南分院召開二審準備庭，受害員警凃明誠的家屬直言兇手「應判死刑、下地獄去懺悔」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2022年間犯下震驚社會的「台南雙警命案」的林信吾，29日下午在高等法院台南分院召開二審準備庭，庭中爭議焦點聚焦於合議庭委託中正大學犯罪研究所進行「是否具教化可能性」鑑定報告是否具有證據能力，檢辯雙方為此激烈交鋒，受害員警凃明誠的家屬直言兇手「應判死刑、下地獄去懺悔」。

凃明誠二姊表示，林信吾前科累累，家庭、學校與社會都無法教育這樣的人，「怎麼還能期待司法矯正機關去教育他？」她痛批，林信吾剝奪兩名員警的生命，卻在犯後被司法視為「需要矯正與保護的對象」，對被害者家屬而言極度不公平，家屬呼籲應由國家公權力判處死刑，以回應社會正義。

凃明誠大姊也當庭透露，2025年8月22日是弟弟離世滿3年的忌日，當天家中突然飛進一隻蛾，先停在父親的杯子上，隨後又飛到母親房間整夜未離開。母親認為係兒子伕娥回來看她，因而哭得十分傷心，家人們也相信那隻蛾是凃明誠化身回家探望，家屬：「三年了，他沒有忘記家人」。

針對檢方起訴其犯下殺害兩名警察的犯罪事實，林信吾在庭中重申「全部認罪、沒有意見」。不過，對於合議庭委託中正大學進行教化可能性鑑定，其辯護律師提出多項質疑，主張該鑑定報告不具證據能力，並要求校方提出鑑定過程的全程錄音、錄影供查閱。

而公訴檢察官曾昭愷則十分不認同律師所言，曾檢察官指出，除了上帝之外，沒有人能鑑定一個人是否具有教化可能性，且司法院並未指定教化可能性的鑑定機構，教化概念本屬犯罪學預防思想的一環，而我國刑法仍以應報思想為核心。曾檢察官強調，法官不應被「教化可能性」的觀點綁架，否則將偏離審判方向，甚至變相鼓勵社會私刑正義的風氣，對辯方主張甚表不認同之意。

承審法官吳書嫻表示，檢辯雙方就鑑定報告與證據調查的爭議，將由合議庭評議決定，全案先行候核，暫不訂下次開庭日期。

據了解，2022年8月22日近午，自明德外役監獄逃亡的林信吾，涉嫌竊取機車後，騎至台南安南區台江大道一處墓地躲藏飲酒，遭台南市警二分局員警凃明誠、曹瑞傑駕車線前往查贓時，被林嫌持刀先後刺殺兩員警重傷不治，並搶走凃員配槍逃逸。一審法院依兩個強盜殺人罪判處林信吾兩個死刑，全案目前由二審台南高分院審理中。