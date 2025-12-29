幕後／國安單位上周掌握「關鍵徵候」預判中共今軍演　分析4原因

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，國安官員受訪時表示，上個禮拜有注意到「徵候」，好比特定船艦、海警船穿越宮古海峽往下進到台灣東部外海，所以掌握研析會是今天前後演習，因此軍方在此前已有做預應；同時，他也分析4個中共當前要啟動軍演的原因。

國安官員表示，近期從11月14日開始，中國在區域間就有一連串的作為，包括對於日本、菲律賓，這兩天則是在台海生事。該位官員表示，中國解放軍在12月13日以後，從黃海、東海、台海到南海，大概維持平均50到60艘的部署，甚至一度達到「三位數」。換言之，中共船艦在第一島鏈的部署，一度超過100艘。

該位官員分享，中方在區域間不時有各種騷擾行為，甚至很多是高度挑釁的，包括用雷射、火控雷達，南海還以熱焰彈去騷擾菲律賓的軍機，甚至在周邊進行各種壓迫性行為，「整體看起來，這次演習，基本上都還在這序列的一環」。

上周注意到特定演習徵候 預先掌握到演習會在今天前後

國安官員指出，中共在台海周邊的船艦原本是部署在東北外海，穿過宮古海峽，而從上個禮拜就有注意到特定「徵候」。舉例而言，好比特定船艦、海警船，穿越宮古海峽往下，進到台灣東部外海。他表示，從這動作可以作為研判「之一」，認為中方將會有相關的動作，像是中方在台灣東部外海的航線上，進行所謂的拒止封控，航運航道執行所謂海域執法演練，包括登檢、查扣演練等。

該位官員表示，所以上周就已經出現這些徵候，掌握到會是在今天的前後，整體掌握的不錯，所以我軍方在這之前，就已經做了相關的預應。

▼田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面。（圖／國防部提供）



國安單位分析：4原因中共發動軍演

至於為何解放軍要在現階段進行軍演？國安官員則歸納4個原因：第一，是藉由台灣轉移新的焦點。他說，11月中以來，當時國安單位以12月13日南京大屠殺紀念日為觀察的節點，看中方會不會持續在這節點上升高態勢，或是之後做其他轉移；他表示，從中國對日的軸線上看，中國在12月13日開始轉向，藉由台灣為主題，轉移新的焦點。

國安官員表示，第二是在「川習會」前，嘗試找到「戰略缺口」。他說，明年（2026）4月可能的「川習會」之前，中國仍會對全島鏈支配帶來相當進展，從11月中以來，中方在島鏈的部署跟投射，帶來全島鏈的威脅，同時也趁東歐跟中東局勢未定前，中方在嘗試可否找到「戰略缺口」。

國安官員指出，第三個原因是測試美方在印太穩定的決心。他說，美國近日宣布「國家安全戰略」，上週揭露中共軍力報告，還有近期對台灣滿重要的軍售宣布，中國選擇在這時候進行軍演，相當程度也在做對於包括，上述的一定程度挑釁，也是在測試美方在印太穩定的決心。

這位官員舉例，這次解放軍的軍演項目中，有一項是「對陸機動目標打擊演練」，明顯是針對台灣對美軍購的「海馬士多管火箭系統」；換言之，中方此一動作是很介意此一軍購。

國安官員表示，第四個原因是中共解放軍高層還在進行大清洗。他說，前幾天（28日）剛結束人大常委會，可以看到一些軍職人員的變動，有更近一步的大清洗，規模上是跨軍種，橫跨海軍、空軍、陸軍，一直到火箭軍，幾乎都是司令級、政治委員級的，幾乎無一倖免在進行調查。

這位官員說，現在中共解放軍高層，還沒有被調查的大概就只剩6個人，包括軍委會副主席張又俠、國防部長董軍、軍委會紀檢書記張升民、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，以及上個禮拜才上任的東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延。

該官員說，解放軍各戰區司令員、政治委員，乃至於陸海空軍司令，幾乎都在調查中或是免職，罪名多半是參與「何苗集團」，就是何衛東跟苗華系統，不論是何衛東、苗華、林向陽等人，都是福建幫或31集團軍，看起來一整掛都被清洗，換上來的也都不是跟習近平這麼親近的人，這要觀察為何會出現這樣狀況，而導致11月中旬開始，大量把船艦丟到海上，找各種事情給軍方去做。

▼空軍F-16型機監控中共殲16型機。（圖／國防部提供）

