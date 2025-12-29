中共突鎖台軍演　蘇紫雲揭3大不尋常：極度不智

記者黃楷元／台北報導

中共解放軍東部戰區於今（29）日無預警宣布，即刻起在台灣周邊展開代號「正義使命-2025」的聯合演習，宣稱將對台灣海峽南北通道、西南、東南及東部海域進行體系封控。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲重申，中共此舉對兩岸關係極度不智，且背後隱含極不尋常的訊號。

▲中共解放軍東部戰區29日宣布對台實施「正義使命-2025」軍演，並畫設5個演習範圍。(圖／翻攝自微博）。



蘇紫雲分析，此次演習科目與過往單純的戰備警巡有顯著差異，內容具備強烈的侵略意圖，包含針對要港要域進行封控、實施「外線立體懾阻」以及奪取聯合制權。其核心目標在於奪取海空權及制電磁權，並阻絕外軍支援，最後進行的「諸軍兵種突擊」更象徵著實質占領的演練作業。

針對此次演習的詭異之處，蘇紫雲點出三大關鍵。首先是「時機點極其倉促」，目前已是12月29日，再過兩天即邁入2026年，中共卻在年尾倉促掛名「2025」發動軍演，顯現其急迫性。其次，兩岸「雙城論壇」才剛結束，中共隔日便翻臉宣布軍演，完全無視兩岸建設性的互動。第三則是中共內部矛盾，在國防部長董軍神隱於官網的敏感時刻，不排除是藉由對外示威轉移內部壓力。

此外，蘇紫雲也指出，國際間挺台力道持續加大，可能是促使中共「暴走」的導火線。包括美國《國安戰略報告》強調第一島鏈集體防衛、防範台灣遭占領，以及《2026年國防授權法》與《對台灣再保證實施法案》的推動，加上日本高市早苗等領袖對「台灣有事」的警示，皆引發中共強烈反彈。

蘇紫雲強調，中共的武力恫嚇無助於台海和平，而對台灣而言，最關鍵的應對之道在於「強化自我防衛能力」。他認為，只有具備足夠的國防嚇阻力，才能有效防止戰爭爆發，確保國家的安全與長久和平。

▲國防戰略與資源所所長蘇紫雲。（圖／記者宋良義攝）